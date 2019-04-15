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Piloto sofre acidente e morre em prova da SuperBike Brasil em Interlagos

Mauricio Paludete não resiste após atingir violentamente uma barreira de pneus no autódromo

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 09:31

Publicado em 

15 abr 2019 às 09:31
Piloto Mauricio Paludete Crédito: Reprodução/Instagram
O piloto Mauricio Paludete, conhecido como Linguiça, morreu neste domingo, após sofrer acidente no autódromo de Interlagos durante a segunda etapa do SuperBike Brasil, uma categoria de motos. A pista estava molhada quando ele sofreu o acidente fatal.
"O SuperBike Brasil comunica, com muito pesar, que o piloto Mauricio Paludete, numeral 80, veio a óbito após não resistir às complicações sofridas neste domingo (14), depois de uma queda, em Interlagos (SP), durante a 2ª etapa do SuperBike Brasil 2019", anunciou a organização da categoria.
Segundo o comunicado divulgado pela organização do evento, Paludete largou na décima posição e completou a prova na sexta colocação. Logo após receber a bandeirada, sofreu um forte acidente no S do Senna. Em vídeos, é possível vê-lo passando reto na curva com a sua moto e depois atingindo violentamente uma barreira de pneus. O seu capacete teria se rompido com o impacto da batida.
Paludete chegou a ser levado para o Hospital Grajaú, mas não resistiu aos ferimentos. "Mauricio Paludete foi prontamente atendido pela equipe médica e passou por todos os procedimentos de segurança do evento ainda em pista. O piloto foi removido e levado para o Hospital Grajaú, onde infelizmente veio a óbito", diz.
"O SuperBike Brasil envia sinceras condolências à família e lamenta profundamente a fatalidade. Desejamos força aos parentes e amigos neste momento de tristeza, que é compartilhado por toda comunidade do evento", conclui a categoria em seu comunicado oficial.

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