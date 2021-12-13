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Festa

Paris revela detalhes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de 2024

Delegações distribuídas em barcos que vão navegar no Rio Sena em direção ao pôr do sol. Organização quer promover um espetáculo único
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 dez 2021 às 18:32

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 18:32

Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris será realizada no Rio Sena
Cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris será realizada no Rio Sena Crédito: Divulgação/COI
Milhares de atletas olímpicos em barcos que navegam ao longo do Rio Sena em direção ao sol se pondo como uma medalha de ouro gigante atrás da Torre Eiffel. A visão da cerimônia de abertura dos Jogos de Paris de 2024 foi revelada nesta segunda-feira (13) da forma como os organizadores do evento esperam que seja único na história olímpica e gratuito para centenas de milhares de pessoas para assistir à beira do rio.
A ideia de repensar a cerimônia tradicional e levar para fora do estádio foi uma sugestão da população de Paris. Os detalhes revelados para o show de 26 de julho de 2024 ajudam a explicar a promessa de usar a Cidade Luz, sua cultura e seu povo como atores essenciais na Olimpíada.
"Tem que ser criativo, tem que ser diferente, tem que ser espetacular e tem que ser popular", disse Tony Estanguet, presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Paris.

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Para começar, a cerimônia de abertura conduzida pela água vai inovar por ter o desfile de atletas de mais de 200 países à noite. A visualização também será gratuita para a maioria dos 600 mil espectadores esperados no percurso de seis quilômetros.
Os desafios criativos, de segurança e logística de um show que abrange toda a cidade envolveu dezenas de reuniões entre dirigentes e personalidades do esporte, autoridades municipais e nacionais desde o ano passado, afirmou Estanguet.
Cerca de 160 barcos levarão atletas pelo Sena até abaixo da Torre Eiffel. "A esta hora, é claro, a luz é simplesmente mágica, muito bonita", afirmou Estanguet. Os atletas passarão por marcos como a Catedral de Notre Dame, o Louvre e museus d'Orsay e o Grand Palais em uma rota animada com luz, shows, música e esportes.
"Queremos que eles realmente aproveitem este momento e de certa forma sejam os atores do show", disse Estanguet, três vezes medalhista de ouro na canoagem slalom. Sua compreensão das demandas feitas aos atletas olímpicos ajudou a moldar o que ele espera que seja uma experiência melhor para a maioria dos cerca de 10 mil atletas que estarão presentes em Paris.
O objetivo é mudar a experiência típica da cerimônia de abertura, na qual o atleta fica parado fora de um estádio, marcha para dentro dele e fica em pé até perto da meia-noite, prejudicando a preparação de quem vai competir no dia seguinte. "Pode levar horas e horas quando você fica em pé", disse Estanguet, sugerindo que a nova opção de Paris "também vai convencer os atletas de que podem participar da cerimônia sem qualquer estresse".
O atletas vão embarcar e flutuar rio abaixo até encontrarem assentos em arquibancadas. Eles poderão escolher voltar para seus apartamentos da Vila Olímpica ou ficar para o show artístico, que, segundo Estanguet, "começou a ser trabalhado" nesta segunda-feira.

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