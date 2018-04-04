Nova geração do skate capixaba é arma para manter hegemonia nacional

Em busca do título do Campeonato Brasileiro de Skate Street, que será realizado no distrito de Samambaia Sul, em Brasília, o Espírito Santo conta com o reforço de uma nova geração que vem buscando o próprio espaço no cenário nacional. Bicampeão estadual e dono de inúmeros troféus de torneios regionais, Tharik Souza, de 19 anos, é considerado uma grata promessa do skate na atualidade. O canela-verde se prepara para competições em pistas espalhadas pela Grande Vitória, e se espelha em feras como Tiago Lemos e Luan Oliveira. Outra aposta é Lucas Damazio, de 17, que vai fazer sua estreia no Brasileiro. Juntos, os jovens prometem dar um show de manobras diante de adversários de alto nível, a partir desta sexta-feira (6). As finais do evento acontecem domingo (8).
Destaque tanto no skate street quanto no vertical, Tharik passa boa parte do ano dividido entre treinos, trabalho e estudo, mas encontra no skate uma forma de relaxar. Apesar de ter ganho prestigiadas competições mundo afora, os melhores momentos não são aqueles em que o seu nome é anunciado no topo do pódio, mas quando ele está dando um rolé com os amigos. O skate é quase como uma segunda pele para o atleta de Vila Velha, que teve o primeiro contato com um "shape" quando tinha somente 11 anos de idade.
Alguns amigos que moravam no meu prédio andavam de skate na rua que ficava atrás do condomínio. Eu, curioso, sempre passava por lá e via eles curtindo aquilo. Em março de 2010, meu avô me presenteou com um skate. Foi uma alegria só. Inicialmente andava mais por diversão mesmo, mas aí logo passei a levar mais sério por conta do incentivo que recebia de amigos e familiares. Foi quando passei a viajar para competir fora do Estado. Hoje preciso conciliar com outras tarefas, comentou Tharik.
Lucas Damazio é outro que sempre está superando limites. Não pensa duas vezes antes de se atirar na pista. Praticante da modalidade há cinco anos, o jovem diz que o skate não só é importante para sua carreira, mas também para sua formação como ser humano. Quanto ao Nacional, a promessa é de muita adrenalina.
Estou com uma expectativa boa e quero muito trazer esse título para o Espírito Santo. Até por conta disse estou bem focado no campeonato para ser campeão. Vou procurar dar o meu melhor, colocar em prática o que treinei para ficar com o lugar mais alto do pódio, concluiu Lucas.
COMPETIÇÕES NO ES
Eles são jovens como qualquer outro. Seguem tendências, curtem música e possuem um vício em comum: o skate. Mas para se manterem em alta é necessário muito treinamento e campeonatos de nível técnico forte. Visando a evolução da modalidade no Espírito Santo, organizações voltadas para o esporte têm trabalhado na criação de torneios em diversas cidades capixabas.
Para se ter uma ideia, somente neste mês de abril duas provas estarão em disputa. No dia 14, em Linhares, acontece a 1ª edição do Skate Soul Adventure. Na sequência, no dia 28, em Cachoeiro de Itapemirim, rola o ESK8 Day. Os eventos colocam em rota de colisão os melhores skatistas do Estado em confrontos recheados de grandes manobras.