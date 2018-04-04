Nova geração do skate capixaba é arma para manter hegemonia nacional

Lucas e Tharik buscam espaço no cenário do skate nacional Crédito: Acervo Pessoal

Em busca do título do Campeonato Brasileiro de Skate Street, que será realizado no distrito de Samambaia Sul, em Brasília, o Espírito Santo conta com o reforço de uma nova geração que vem buscando o próprio espaço no cenário nacional. Bicampeão estadual e dono de inúmeros troféus de torneios regionais, Tharik Souza, de 19 anos, é considerado uma grata promessa do skate na atualidade. O canela-verde se prepara para competições em pistas espalhadas pela Grande Vitória, e se espelha em feras como Tiago Lemos e Luan Oliveira. Outra aposta é Lucas Damazio, de 17, que vai fazer sua estreia no Brasileiro. Juntos, os jovens prometem dar um show de manobras diante de adversários de alto nível, a partir desta sexta-feira (6). As finais do evento acontecem domingo (8).

Tharik Souza, de 19 anos Crédito: Acervo Pessoal

Destaque tanto no skate street quanto no vertical, Tharik passa boa parte do ano dividido entre treinos, trabalho e estudo, mas encontra no skate uma forma de relaxar. Apesar de ter ganho prestigiadas competições mundo afora, os melhores momentos não são aqueles em que o seu nome é anunciado no topo do pódio, mas quando ele está dando um rolé com os amigos. O skate é quase como uma segunda pele para o atleta de Vila Velha, que teve o primeiro contato com um "shape" quando tinha somente 11 anos de idade.

Alguns amigos que moravam no meu prédio andavam de skate na rua que ficava atrás do condomínio. Eu, curioso, sempre passava por lá e via eles curtindo aquilo. Em março de 2010, meu avô me presenteou com um skate. Foi uma alegria só. Inicialmente andava mais por diversão mesmo, mas aí logo passei a levar mais sério por conta do incentivo que recebia de amigos e familiares. Foi quando passei a viajar para competir fora do Estado. Hoje preciso conciliar com outras tarefas, comentou Tharik.

Lucas Damazio, de 17 anos Crédito: Acervo Pessoal

Lucas Damazio é outro que sempre está superando limites. Não pensa duas vezes antes de se atirar na pista. Praticante da modalidade há cinco anos, o jovem diz que o skate não só é importante para sua carreira, mas também para sua formação como ser humano. Quanto ao Nacional, a promessa é de muita adrenalina.

Estou com uma expectativa boa e quero muito trazer esse título para o Espírito Santo. Até por conta disse estou bem focado no campeonato para ser campeão. Vou procurar dar o meu melhor, colocar em prática o que treinei para ficar com o lugar mais alto do pódio, concluiu Lucas.

COMPETIÇÕES NO ES

Eles são jovens como qualquer outro. Seguem tendências, curtem música e possuem um vício em comum: o skate. Mas para se manterem em alta é necessário muito treinamento e campeonatos de nível técnico forte. Visando a evolução da modalidade no Espírito Santo, organizações voltadas para o esporte têm trabalhado na criação de torneios em diversas cidades capixabas.