Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ousadia

Nova geração do skate capixaba é arma para manter hegemonia nacional

Jovens como Tharik Souza, de 19 anos, e Lucas Damazio, de 17, representam o Estado no Campeonato Brasileiro de Skate Street, em Brasília

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 15:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 15:53
Lucas e Tharik buscam espaço no cenário do skate nacional Crédito: Acervo Pessoal
Em busca do título do Campeonato Brasileiro de Skate Street, que será realizado no distrito de Samambaia Sul, em Brasília, o Espírito Santo conta com o reforço de uma nova geração que vem buscando o próprio espaço no cenário nacional. Bicampeão estadual e dono de inúmeros troféus de torneios regionais, Tharik Souza, de 19 anos, é considerado uma grata promessa do skate na atualidade. O canela-verde se prepara para competições em pistas espalhadas pela Grande Vitória, e se espelha em feras como Tiago Lemos e Luan Oliveira. Outra aposta é Lucas Damazio, de 17, que vai fazer sua estreia no Brasileiro. Juntos, os jovens prometem dar um show de manobras diante de adversários de alto nível, a partir desta sexta-feira (6). As finais do evento acontecem domingo (8).
Tharik Souza, de 19 anos Crédito: Acervo Pessoal
Destaque tanto no skate street quanto no vertical, Tharik passa boa parte do ano dividido entre treinos, trabalho e estudo, mas encontra no skate uma forma de relaxar. Apesar de ter ganho prestigiadas competições mundo afora, os melhores momentos não são aqueles em que o seu nome é anunciado no topo do pódio, mas quando ele está dando um rolé com os amigos. O skate é quase como uma segunda pele para o atleta de Vila Velha, que teve o primeiro contato com um "shape" quando tinha somente 11 anos de idade.
Alguns amigos que moravam no meu prédio andavam de skate na rua que ficava atrás do condomínio. Eu, curioso, sempre passava por lá e via eles curtindo aquilo. Em março de 2010, meu avô me presenteou com um skate. Foi uma alegria só. Inicialmente andava mais por diversão mesmo, mas aí logo passei a levar mais sério por conta do incentivo que recebia de amigos e familiares. Foi quando passei a viajar para competir fora do Estado. Hoje preciso conciliar com outras tarefas, comentou Tharik.
Lucas Damazio, de 17 anos Crédito: Acervo Pessoal
Lucas Damazio é outro que sempre está superando limites. Não pensa duas vezes antes de se atirar na pista. Praticante da modalidade há cinco anos, o jovem diz que o skate não só é importante para sua carreira, mas também para sua formação como ser humano. Quanto ao Nacional, a promessa é de muita adrenalina.
Estou com uma expectativa boa e quero muito trazer esse título para o Espírito Santo. Até por conta disse estou bem focado no campeonato para ser campeão. Vou procurar dar o meu melhor, colocar em prática o que treinei para ficar com o lugar mais alto do pódio, concluiu Lucas.
COMPETIÇÕES NO ES
Eles são jovens como qualquer outro. Seguem tendências, curtem música e possuem um vício em comum: o skate. Mas para se manterem em alta é necessário muito treinamento e campeonatos de nível técnico forte. Visando a evolução da modalidade no Espírito Santo, organizações voltadas para o esporte têm trabalhado na criação de torneios em diversas cidades capixabas.
Para se ter uma ideia, somente neste mês de abril duas provas estarão em disputa. No dia 14, em Linhares, acontece a 1ª edição do Skate Soul Adventure. Na sequência, no dia 28, em Cachoeiro de Itapemirim, rola o ESK8 Day. Os eventos colocam em rota de colisão os melhores skatistas do Estado em confrontos recheados de grandes manobras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados