Álvares busca classificação contra o Tupi na Copa do Brasil de Futsal

Em busca da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil de Futsal, o Álvares Cabral volta a entrar em quadra hoje, às 10 horas, e precisa vencer o Tupi-MG. No jogo de ida, a equipe capixaba perdeu para o rival mineiro por 5 a 0 e agora precisa reverter o placar para seguir na disputa - o próximo adversário seria o Corinthians. Só a vitória interessa ao Álvares, enquanto o Tupi tem a vantagem do empate.
Com expectativa de conseguir fazer o resultado dentro de casa, a equipe tem se preparado nas últimas duas semanas sob os comandos de Erich Bomfim.
O experiente treinador destaca que o grupo está fechado e a confiança para fazer o resultado é enorme. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar diante da forte equipe do Tupi, mas temos total condições de reverter o placar e sair com a classificação jogando em casa. Treinamos bem, acertamos os erros da primeira partida e agora é colocar tudo em prática para conseguir a vaga para a próxima fase, disse.
O pivô Camilo Neves destaca que essas duas semanas após o jogo de ida foram muito boas, principalmente nos treinamentos da parte defensiva e ofensiva. Para o atleta, o Tupi pode até voltar pra Minas com a classificação, mas o Álvares vai vender muito caro.
Eu espero que eles venham esperando dificuldade. Se eles vierem achando que que estão classificados, eles vão se surpreender. Estamos super confiantes de que podemos reverter esse resultado e ganhamos muita confiança, nós vamos pra ganhar, tanto no tempo normal quanto na prorrogação, ressaltou o experiente pivô.
Para esse jogo, o Álvares conta com a volta de alguns jogadores que não puderam viajar para Minas. É o caso dos experientes Rafinha Canhoto, Tuti, Cuncun e o goleiro Ciro, que estavam presentes no jogo contra o mesmo adversário no ano passado, quando o clube saiu vitorioso.
Com expectativa de um bom público para o jogo, o Álvares conta com o apoio da torcida capixaba e amante do esporte da bola pesada. A entrada para o jogo é gratuita.