Álvares busca classificação contra o Tupi na Copa do Brasil de Futsal

Em busca da classificação para a próxima fase da Copa do Brasil de Futsal, o Álvares Cabral volta a entrar em quadra hoje, às 10 horas, e precisa vencer o Tupi-MG. No jogo de ida, a equipe capixaba perdeu para o rival mineiro por 5 a 0 e agora precisa reverter o placar para seguir na disputa - o próximo adversário seria o Corinthians. Só a vitória interessa ao Álvares, enquanto o Tupi tem a vantagem do empate.

Com expectativa de conseguir fazer o resultado dentro de casa, a equipe tem se preparado nas últimas duas semanas sob os comandos de Erich Bomfim.

O Álvares Cabral espera casa cheia para reverter derrota do jogo de ida Crédito: Álvares Cabral/Divulgação

O experiente treinador destaca que o grupo está fechado e a confiança para fazer o resultado é enorme. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar diante da forte equipe do Tupi, mas temos total condições de reverter o placar e sair com a classificação jogando em casa. Treinamos bem, acertamos os erros da primeira partida e agora é colocar tudo em prática para conseguir a vaga para a próxima fase, disse.

O pivô Camilo Neves destaca que essas duas semanas após o jogo de ida foram muito boas, principalmente nos treinamentos da parte defensiva e ofensiva. Para o atleta, o Tupi pode até voltar pra Minas com a classificação, mas o Álvares vai vender muito caro.

Eu espero que eles venham esperando dificuldade. Se eles vierem achando que que estão classificados, eles vão se surpreender. Estamos super confiantes de que podemos reverter esse resultado e ganhamos muita confiança, nós vamos pra ganhar, tanto no tempo normal quanto na prorrogação, ressaltou o experiente pivô.

Para esse jogo, o Álvares conta com a volta de alguns jogadores que não puderam viajar para Minas. É o caso dos experientes Rafinha Canhoto, Tuti, Cuncun e o goleiro Ciro, que estavam presentes no jogo contra o mesmo adversário no ano passado, quando o clube saiu vitorioso.