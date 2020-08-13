Leilão beneficente com centenas de itens esportivos termina nesta sexta

Crédito: Camisa com autógrafo de Guga Kuerten (Divulgação

Terminará às 20h desta sexta-feira o leilão beneficente 3ONGS1Causa, com mais de 170 artigos autografados por grandes estrelas. O objetivo da iniciativa é ajudar o Colégio Mão Amiga, o Instituto Horas da Vida e o Projeto Arrastão a arrecadar recursos para compra de cestas básicas e itens de higiene e proteção, como álcool em gel e máscaras para pessoas em condições de vulnerabilidade por conta da pandemia do novo coronavírus.

Entre os objetos, há uma camisa do Paris Saint-Germain autografada pelo sueco Ibrahimovic, uma camisa do Flamengo de 1981, réplica da Libertadores da América, autografada pelo Zico, uma camiseta doada pelo Oscar Schmidt e uma maquete do barco Paraty, autografada pelo velejador Amyr Klink, além de vários outros uniformes, raquetes, tênis, pranchas e até troféus. Os interessados também poderão arrematar experiências como uma aula de judô com o judoca e medalhista olímpico Henrique Guimarães ou uma aula de vôlei de praia com Adriana Samuel.

Doaram objetos ou experiências os ex-atletas das seleções brasileiras de vôlei, Tande e Virna, apoiadores d ação, que também conta com os técnicos Bernardinho, José Roberto Guimarães e Tite, e os medalhistas olímpicos Fernanda Venturini, Nalbert, Mauricio, Serginho Escadinha, Fabi, Giovane, Robson Caetano e Gustavo Borges. Do basquete, Oscar Schmidt e Hortência. Entre os craques do futebol, apoiam o leilão nomes como Neymar, Zico, Rivellino, Rogério Ceni, Cássio, Dani Alves, Cafu, Kaká, Gabigol, Ronaldinho, Djalminha. Do tênis, Guga Kuerten e Fernando Meligeni. Sem falar em Gabriel Medina, Rubens Barrichello, Bob Burnquist, Jackie Silva, Sandra Pires, Falcão, entre outros.

- Essa união é extremamente importante para levarmos ajuda e esperança às pessoas em um momento tão complexo como o atual. Os atletas e empresas que apoiam essa iniciativa acreditam na forma como o esporte pode transformar a vida das pessoas. Esse apoio faz toda diferença agora na luta contra a Covid-19 - afirma o idealizador do leilão 3ONGs1Causa, André Kok.

Como participar

Até as 20h do dia 14 de agosto, os itens a serem leiloados estarão expostos no site www.superbid.net/evento/88303, que pode ser acessado por computadores, celulares ou tablets. O encerramento do leilão contará com a participação especial da jornalista e ex-bodyboarder Glenda Kozlowski.