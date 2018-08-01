Invictos, irmãos Esquiva e Yamaguchi Falcão celebram boa fase no boxe

Os irmãos Yamaguchi e Esquiva Falcão vivem um ótimo momento no boxe profissional Crédito: Reprodução/Instagram

Um nasceu em dezembro de 1987. O outro, exatos dois anos depois, em dezembro de 1989. Um foi medalhista de bronze em Londres-2012. O outro garantiu a prata na mesma Olimpíada. Se não bastasse serem da mesma família, os Irmãos Falcão ainda vivem uma fase brilhante no boxe profissional.

Aos 28 anos, Esquiva está invicto, com 21 vitórias, enquanto Yamaguchi, de 30, também não sabe o que é perder na carreira: são 16 triunfos. Para a família de Touro Moreno e Maria Olinda, é orgulho que não cabe dentro do peito.

Nosso paizão está orgulhoso. Estamos vivendo um momento muito alegre, isso é muito importante para nossa família. Poucas famílias têm dois atletas medalhistas olímpicos e próximos do cinturão. É coisa de Deus, disse Yamaguchi.

Esquiva Falcão não deu chances ao mexicano Jonathan Tavira, no mês passado Crédito: Flávio Perez/On Board Sports

Fico muito feliz pelos meus resultados e pelos resultados do meu irmão também. É um momento especial para o boxe e para a família Falcão, complementou o irmão.

Apesar de serem gerenciados por empresas diferentes  Yamaguchi é da Golden Boy, enquanto o irmão faz parte da Top Rank , os dois têm um sonho em comum e que está mais próximo a cada combate: o cinturão. Esquiva, inclusive, está a uma luta de brigar pelo título mundial, o que deve acontecer no início de 2019.

Yamaguchi cogita, em algum momento da carreira, lutar no mesmo evento de Esquiva. Mas encarar o mano em cima do ringue nem pensar.

Yamaguchi derrotou o mexicano Elias Espadas em julho Crédito: Golden Boy/Divulgação

Nossos pais não deixariam e nem eu iria querer. Um golpe poderia acabar com a carreira do outro. Já lutei com ele uma única vez, no amador, pelo Campeonato Paulista de 2009. Ganhei dele, ele guarda essa mágoa até hoje (risos), brincou o pugilista capixaba.

Mesmo sangue, estilos diferentes

Apesar de serem irmãos do mesmo sangue e serem atletas do mesmo esporte, Esquiva e Yamaguchi Falcão não têm necessariamente as mesmas características durante um combate. Yamaguchi defende que seu estilo é mais brincalhão em cima do ringue, um jeito moleque de lutar.

Eu toco, toco, toco e não gosto de ser tocado, de apanhar. Eu me movimento bastante. Já Esquiva é um pouco mais parado, provoca a briga, caminha mais para a frente, não tanto para trás. São estilos bem diferentes, disse Yamaguchi, que teve o apoio do irmão in loco ao vencer o mexicano Elias Espadas em julho, com a estratégia de lutar para frente nos cinco primeiros rounds e do sexto em diante boxear para trás.

Esquiva complementou o irmão: Meu irmão gosta de boxear, fazer as brincadeiras dele no ringue e é muito rápido. Já eu sou mais focado, gosto de atirar muitos golpes".