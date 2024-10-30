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Punição

FIA multa Alpine e Honda por infringirem regras do teto de gastos na F-1

A FIA apontou que não viu "má-fé, desonestidade ou ações fraudulentas" nos dois casos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 out 2024 às 11:50

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 11:50

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) multou a equipe Alpine e a Honda, fornecedora de motores, por infringirem as regras do teto de gastos da Fórmula 1 na elaboração dos seus projetos para a temporada 2026, quando o campeonato passará por grandes mudanças em suas unidades de potência.
Interlagos é um dos circuitos mais aclamados pelos amantes da Fórmula 1
Neste final de semana a Fórmula 1 desembarca em São Paulo para o GP do Brasil Crédito: Vinicius Nunes/Agencia F8
De acordo com a FIA, a Alpine terá que pagar uma "penalidade financeira" de US$ 400 mil, cerca de R$ 2,3 milhões, enquanto a Honda vai desembolsar um multa ainda mais pesada, no valor de US$ 600 mil, equivalente a R$ 3,4 milhões.
Tanto a equipe quanto a fornecedora de motores reconheceram as regras infringidas no regulamento financeiro das unidades de potência. A FIA apontou que não viu "má-fé, desonestidade ou ações fraudulentas" nos dois casos.
As infrações foram verificadas no processo de avaliação da FIA em relação às fornecedoras de motores para a temporada 2026. Cada um das seis fornecedoras apresentaram seus documentos nos últimos meses, na primeira avaliação do tipo quanto às regras financeiras, a exemplo do Fair Play Financeiro do futebol, na fabricação dos futuros motores.
Uma declaração divulgada pela FIA na terça-feira confirmou que a Alpine violou "os Artigos 8.1, 8.2(d) e 8.2(e) do Regulamento Financeiro da Unidade de Potência ao atrasar o exercício da Administração do Limite de Custos de sua função regulatória e ao enviar documentação de relatórios referente ao período de relatórios de 2023 que era imprecisa ao omitir informações relevantes".
Segundo a FIA, a equipe da F-1 reconheceu que seu relatório "continha deficiências significativas" e "vários procedimentos necessários não foram realizados, e vários outros procedimentos foram concluídos apenas parcialmente".
A Honda, por sua vez, violou os Artigos 8.1 e 8.2(e) do Regulamento Financeiro da Unidade de Energia devido à "falha em apresentar documentação de relatórios precisa em relação ao Período de Relatório de 2023, ao enviar documentação de relatórios que incluía custos incorretos, excluídos e/ou ajustados no cálculo de seus custos relevantes", segundo a FIA.

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