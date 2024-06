Luta

Falcão Fight visa fomentar o boxe no ES e ser evento referência no Brasil

Segundo Yamaguchi Falcão, combate em Vitória é o pontapé inicial no objetivo a de tornar o evento o melhor de seu segmento

Yamaguchi Falcão é o realizador do Falcão Fight, primeiro evento de boxe profissional do Espírito Santo. (Vítor Antunes/A Gazeta)

Vitor Antunes Reporter / [email protected]

Conforme noticiado pela coluna Filipe Souza, em A Gazeta, pela primeira vez no Espírito Santo haverá um campeonato oficial de pugilismo, com a presença inclusive de membros do Conselho Nacional de Boxe (CNB). O Falcão Fight conta com a idealização e realização do pugilista Yamaguchi Falcão e da empresária Natália Arantes, e acontecerá no dia 22 de junho, na Associação dos Médicos do Espírito Santo (AMES), em Bento Ferreira.

A Gazeta esteve na coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (06), onde houve a apresentação do evento, e conversou com Yamaguchi Falcão. Segundo ele, a intenção do primeiro Falcão Fight é divulgar e fomentar o esporte aqui no Estado, tanto que haverá rankeamento e a disputa será composta majoritariamente por atletas profissionais. "Acho que todo atleta que luta, quer mostrar para todo mundo que lutou em um evento, que a luta dele foi somada ao ranking. É uma grande oportunidade para os atletas"

A gente não quer ser mais um evento, a gente quer chegar, e para chegar precisamos do apoio do Conselho Nacional de Boxe. Estamos no caminho para crescer e tornarmos nosso evento um dos maiores do Brasil no segmento Yamaguchi Falcão • Pugilista

Mesmo sendo um dos organizadores, Yamaguchi não competirá no Falcão Fight, e o motivo não passa por ele ser o nome do evento ou por realizá-lo, mas por uma limitação de equivalência. Como a proposta dos organizadores é que os atletas estejam não só na mesma categoria mas com o mesmo nivelamento. Era necessário que houvesse um campeão de nível internacional para disputar com Yamaguchi e não houve disponibilidade técnica da produção do evento em conseguir este atleta. "No Brasil é um pouco difícil [ter alguém do mesmo quilate]. Graças a Deus cheguei a um nível em que um pugilista da mesma categoria que eu cobra muito caro. De modo que esse é o nosso primeiro evento e quebramos a cabeça para conseguir boxeadores em capacidade de disputa".

Natália Arantes e Yamaguchi Falcão são os realizadores de torneio de boxe, que será realizado em Vitória. (Vítor Antunes/A Gazeta)

Quem completa a afirmação de Yamaguchi é Natália Arantes, empresária, dentista e entusiasta do boxe. Arantes se aliou a Falcão para realizar o torneio. Segundo ela, os atletas profissionais que vão disputar a competição chegaram através de convite. Já os amadores, se inscreveram através de formulário no site da organização. Natália, inclusive, migra para o boxe a partir da sua atividade profissional, a Odontologia do Esporte.

"Eu fazia protetores bucais para vários atletas da família Falcão e a partir deles foi nascendo em mim o desejo de assistir uma luta de boxe oficial, e me dei conta de que não havia disputas aqui no Estado". Mineira, Natália mora no Espírito Santo há 20 anos. Desde o desejo inicial em assistir a uma disputa de boxe, praticar o esporte e realizar um torneio do segmento, foram 14 meses. E mesmo com a chancela de Yamaguchi, a trajetória não foi fácil. "Tivemos muitas portas fechadas, mas também oportunidades que nos permitiram realizar o Falcão Fight.

Para ambos os organizadores a intenção não é apenas realizar o campeonato, mas fomentar a prática do boxe no Estado, que já é uma potência. "A gente entende o Falcão Fight como marco inicial e que já chega numa grande proporção. Nossa ideia é que ele transite por outras cidades aqui do Estado, além de Vitória, e até outras cidades do país. E, de forma complementar, instituir uma escolinha de boxe na região. Recentemente, no Pan-americano de 2023, por exemplo, disseram que o Yuri Falcão era de São Paulo, invisibilizando o fato de que ele é capixaba. Nossa ideia é levar o nosso nome para o Brasil e o mundo, além de ser uma forma de tornar de novo popular o Boxe", disse Natália.

Arantes contou à nossa reportagem, em primeira mão, que objetiva nas próximas edições abrir para atletas com deficiência (PCD's). Tanto que para esta edição ela está viabilizando uma parceria com a Associação Vitoria Down, que cuida de crianças com Síndrome de Down, para que elas façam a entrega das premiações. Na edição deste ano, serão contempladas pessoas dos gêneros masculino e feminino.

Outro que celebra a realização do Falcão Fight é Luciano Falcão, irmão de Yamaguchi. "Estou muito feliz e torço demais para que o evento seja um sucesso". Na competição, Luciano tenta defender o cinturão nacional na categoria cruzador. "Estou indo para São Paulo semana que vem para poder fazer essa reta final de preparação e dar o meu máximo na disputa". A Luciano cabe a luta principal do card profissional no torneio, e ele enfrentará Marcos "Hulk" Sebastião.

