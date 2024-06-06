Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Uefa anuncia data e novidades sobre o prêmio Bola de Ouro de 2024
Futebol Internacional

Uefa anuncia data e novidades sobre o prêmio Bola de Ouro de 2024

Cerimônia, que vai coroar o melhor jogador do mundo, acontece no dia 28 de outubro, na França. Vini Jr é um dos favoritos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jun 2024 às 14:11

Publicado em 06 de Junho de 2024 às 14:11

A Uefa divulgou nesta quarta (6) a data e mais informações sobre a edição de 2024 do Bola de Ouro, que elege os melhores da temporada de 2023/24 do futebol.
O tradicional prêmio Bola de Ouro não ocorrerá neste ano devido à pandemia do Coronavírus
Cerimônia, que vai coroar o melhor jogador do mundo, acontece no dia 28 de outubro, na França. Vini Jr é um dos favoritos Crédito: Reprodução/Twitter/France Football
O prêmio será realizado no dia 28 de outubro, uma segunda-feira, em Paris. O palco será novamente o Théâtre du Châtelet, às margens do Rio Sena.
Os indicados para a 68ª edição do evento serão anunciados no dia 4 de setembro. A premiação é realizado em parceria entre a Uefa e o Grupo Amaury, dono da revista France Football e do jornal L'Équipe.
A Bola de Ouro de 2024 terá duas novas categorias. Serão reconhecidos, pela primeira vez, os melhores treinadores do futebol masculino e feminino. Elas se juntam às já tradicionais: Bola de Ouro masculina, Bola de Ouro feminina, Troféu Kopa (melhor jogador com menos de 21 anos), Troféu Yashin (melhor goleiro), Troféu Gerd Müller (artilheiro da temporada anterior), troféu clube masculino do ano e troféu clube feminino do ano.
Vini Jr é cotado como um dos favoritos a vencer como melhor jogador. Um brasileiro não vence o prêmio desde 2007, quando Kaká foi coroado.
  • Bola de Ouro 2024
  • Data: 28 de outubro de 2024
  • Local: Théâtre du Châtelet, em Paris, na França
  • Indicados: serão revelados em 4 de setembro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

frança Vinicius Junior Bola de Ouro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados