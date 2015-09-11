Estudante que 'fumou dinheiro' vira ring girl em evento de MMA

episódio onde foi flagrada dirigindo sem carteira de habilitação, a estudante de Direito Luiza Gomes, de 22 anos, conta que promoveu uma mudança radical, física e mentalmente, e aposta em novas rotinas para deixar para trás os problemas do passado. Luiza foi escolhida como uma das cage girls (garotas da plaquinha) do evento de MMA Face to Face 12, que acontece neste sábado, às 20h, no ginásio do Álvares Cabral, em Vitória, capital do Espírito Santo. Três anos após o, a estudante de Direito Luiza Gomes, de 22 anos, conta que promoveu uma mudança radical, física e mentalmente, e aposta em novas rotinas para deixar para trás os problemas do passado. Luiza foi escolhida como uma das cage girls (garotas da plaquinha) do evento de MMA Face to Face 12, que acontece neste sábado, às 20h, no ginásio do Álvares Cabral, em Vitória, capital do Espírito Santo.

Com previsão de formatura para 2016, Luiza Gomes atualmente se divide entre o fisiculturismo, a faculdade de direito e um estágio no Ministério Público do Espírito Santo. Sobre o episódio em que, visivelmente embriagada, "fumou dinheiro" e foi multada por deixar seu carro em um local inadequado, Luiza Gomes quer deixar para trás o que aconteceu e dar um novo rumo, uma guinada altamente positiva a sua vida.

"É uma coisa que eu quero deixar para trás, foi um momento muito difícil que eu passei na minha vida e que graças a Deus agora eu estou bem mais tranquila. Claro que uma pessoa ou outra lembra, e isso eu vou ter que enfrentar por muito tempo, talvez até para o resto da minha vida, mas o que importa é a gente aprender com os nossos erros e seguir em frente, não pode, por conta de um episódio que aconteceu, ficar naquilo pra sempre".

Atualmente Luiza Gomes, que tem 22 anos, faz estágio no Ministério Público do Espírito Santo, e mantém a forma fazendo musculação e corridas na esteira e na praia. Depois de poucos meses de treinos pesados, Luiza vai disputar um evento fitness, a Copa Sarmento, em Aracruz, no mês de outubro, na categoria wellness. O convite para ser ring girl de um evento de MMA surge como a "cereja do bolo" para a estudante, que vive o seu cotidiano de cabeça erguida, visando os projetos futuros e se espelhando em grandes nomes do mundo fitness, como Juju Salimeni, Aline Barreto e Roberta Zúñiga.

"Estou focando nesse lado fitness e também como ring girl, mas não deixando de lado os meus estudos. Hoje em dia, e ainda mais depois daquilo tudo que aconteceu, eu estudo muito e só contribuiu positivamente, eu foquei muito mais, tenho me dedicado bastante. Hoje eu faço o que eu amo. Eu nunca quis utilizar aquele episódio que foi trágico para me promover, preferi me isolar, ficar quieta. Ser ring girl do Face to Face vai ser muito bom pra mim, por conta da visibilidade vinda da transmissão no Canal Combate. E eu vou competir no próximo mês num evento fitness em Aracruz, numa parceria que tenho com uma academia, então agora é olhar pra frente e tocar esses projetos".

Entenda o caso

Em 17 de agosto de 2012, a estudante de direito Luiza Gomes, na época com 19 anos, foi flagrada pela polícia dirigindo sem carteira de habilitação e visivelmente embriagada. O carro conduzido por Luiza Gomes colidiu contra as muretas da Terceira Ponte e gravações mostraram a estudante dirigindo o veículo sem controle. Durante a abordagem, ainda sob efeito de álcool, a estudante tentou fumar uma nota de R$ 50, confundindo com um cigarro, e tentou ligar o carro usando um canudo, acreditando usar a chave do veículo.

Como argumento para se livrar da situação, Luiza Gomes disse ser conhecedora das leis e que sempre encontra brechas para casos como o dela. Na ocasião, ela falou a frase que a tornou bem conhecida: "Essa questão de beber e dirigir, qual a eficácia da lei? Não existe eficácia. A partir do momento que a gente vê que tem alguma brecha, a gente se aproveita daquilo. Nós, estudantes de direito, tentamos nos aproveitar disso". Luiza Gomes foi multada por ter deixado o carro em local inadequado, no bairro Enseada do Suá, em Vitória.