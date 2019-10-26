Estrela do meme 'Vem Tranquilo' bate o peso e faz a sua estreia no MMA

Gabriel Vem Tranquilo Crédito: Leonardo Fabri

Famoso na internet devido a um vídeo brigando na rua, Gabriel "Vem Tranquilo" recebeu a oportunidade de se provar como lutador profissional. E a sua estreia será neste sábado, quando entra no cage do Juiz de Fora Fight, evento que revelou o ex-campeão peso leve do UFC Rafael dos Anjos. O carioca da Ilha do Governador vai fazer a sua primeira luta contra o também estreante João "Noturno", na categoria até 70kg.

A após a pesagem oficial, o clima esquentou entre "Vem Tranquilo" e "Noturno", que precisaram ser separados para não anteciparem a luta. Apesar do ocorrido, Gabriel disse não fazer o tipo provocador ou falastrão.

"Uma coisa que eu aprendi na vida é que a gente nunca deve subestimar ninguém. Sou mais de ficar na minha. Se me afrontar, eu vou absorver, porque é aquele ditado: cachorro que ladra, não morde. Eu gosto de mostrar na prática", afirmou o agora lutador, que se inspira em nomes de peso para sua estreia. "Lyoto Machida, Anderson Silva e, claro, Jon Jones. Igual a ele ainda está para nascer igual."

Pesagem de Gabriel Vem Tranquilo e João Noturno Crédito: Leonardo Fabri

Quem assistiu ao vídeo que viralizou notou que "Vem Tranquilo" tem certas noções na luta em pé. Oriundo do Muay Thai, modalidade a qual iniciou ainda jovem, para tentar canalizar a energia que sobrava, o carioca hoje também treina boxe e luta-livre. Aos 25 anos, ele espera vencer para dar início a, quem sabe, uma carreira vitoriosa no MMA profissional.

"Todo mundo que treina artes marciais sonha em lutar profissionalmente. Eu recebi o convite logo depois do vídeo viralizar. Na hora eu fiquei sem reação, mas depois digeri, pedi um tempo para me preparar e agora vou mostrar o que eu sei", explicou "Vem Tranquilo", que atualmente se mantém fazendo divulgações e bicos como segurança em eventos.

A estreia de "Vem Tranquilo" não é a única atração da histórica edição de 20 anos do JF Fight. Ao todo, serão 13 lutas, duas delas valendo cinturão. Na principal, Paulo Victor Franco defende o título peso médio contra Diogo Justino. Na co-principal, Thiago Manchinha tenta se manter campeão peso-pena, em disputa contra Lucas Louco.

Card do JF Fight