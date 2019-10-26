Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MMA

Estrela do meme 'Vem Tranquilo' bate o peso e faz a sua estreia no MMA

Gabriel enfrenta João Noturno em uma das lutas do card principal do Juiz de Fora Fight

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 00:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 00:51
Gabriel Vem Tranquilo Crédito: Leonardo Fabri
Famoso na internet devido a um vídeo brigando na rua, Gabriel "Vem Tranquilo" recebeu a oportunidade de se provar como lutador profissional. E a sua estreia será neste sábado, quando entra no cage do Juiz de Fora Fight, evento que revelou o ex-campeão peso leve do UFC Rafael dos Anjos. O carioca da Ilha do Governador vai fazer a sua primeira luta contra o também estreante João "Noturno", na categoria até 70kg.
A após a pesagem oficial, o clima esquentou entre "Vem Tranquilo" e "Noturno", que precisaram ser separados para não anteciparem a luta. Apesar do ocorrido, Gabriel disse não fazer o tipo provocador ou falastrão.
"Uma coisa que eu aprendi na vida é que a gente nunca deve subestimar ninguém. Sou mais de ficar na minha. Se me afrontar, eu vou absorver, porque é aquele ditado: cachorro que ladra, não morde. Eu gosto de mostrar na prática", afirmou o agora lutador, que se inspira em nomes de peso para sua estreia. "Lyoto Machida, Anderson Silva e, claro, Jon Jones. Igual a ele ainda está para nascer igual."
Pesagem de Gabriel Vem Tranquilo e João Noturno Crédito: Leonardo Fabri
Quem assistiu ao vídeo que viralizou notou que "Vem Tranquilo" tem certas noções na luta em pé. Oriundo do Muay Thai, modalidade a qual iniciou ainda jovem, para tentar canalizar a energia que sobrava, o carioca hoje também treina boxe e luta-livre. Aos 25 anos, ele espera vencer para dar início a, quem sabe, uma carreira vitoriosa no MMA profissional.
"Todo mundo que treina artes marciais sonha em lutar profissionalmente. Eu recebi o convite logo depois do vídeo viralizar. Na hora eu fiquei sem reação, mas depois digeri, pedi um tempo para me preparar e agora vou mostrar o que eu sei", explicou "Vem Tranquilo", que atualmente se mantém fazendo divulgações e bicos como segurança em eventos.
A estreia de "Vem Tranquilo" não é a única atração da histórica edição de 20 anos do JF Fight. Ao todo, serão 13 lutas, duas delas valendo cinturão. Na principal, Paulo Victor Franco defende o título peso médio contra Diogo Justino. Na co-principal, Thiago Manchinha tenta se manter campeão peso-pena, em disputa contra Lucas Louco.
Card do JF Fight
  • 84kg: Paulo Victor Franco x Diogo Justino
  • 66kg: Thiago Mancinha x Lucas Louco
  • 77kg: Jansey Jones x Yuri Seu Jorge
  • 70kg: Gabriel Vem Tranquilo x João "Noturno"
  • 77kg: Cristiano Branko x Claudinei Kall
  • 120kg: Vítor Farani x Paulo Fiusa
  • 59kg: Matheus "Magriça" x Ricardo Monteiro
  • 75kg: Gabriel Coquim x Iverson CTDS
  • 77kg: Gabriel Jamal Ventura x Pedro Paulo BCT
  • 68kg: Élvis Agulha x Alex Rodrigues
  • 70kg: Bruno Souza x Olavo Dutra
  • 59kg: Jair Leonel x Felipe Preto
  • 61kg: Thiago Naja x Pacceli Afonso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O cantor Leonardo sofre um acidente e apareceu com os olhos roxos e inchados
Cantor Leonardo sofre acidente e aparece em vídeo com os olhos roxos
O agente Iuri de Souza Silva, ex-comandante da Guarda de Vila Velha, foi preso durante operação do Gaeco
Justiça mantém prisão de guardas de Vila Velha por tempo indeterminado
Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos
Baixo Guandu recebe Campeonato Brasileiro de Asa Delta em edição histórica de 50 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados