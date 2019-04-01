Esquiva sofre com a resistência do rival, mas vence 1ª luta no Brasil

Esquiva comemora primeira vitória no Brasil após sua profissionalização no boxe Crédito: Divulgação

O medalhista olímpico Esquiva Falcão venceu a primeira luta no Brasil como profissional neste domingo (31). O confronto foi realizado no Portobello Resort & Safari, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no evento Boxing For You, maior da América do Sul. Agora, ele sonha em disputar em um futuro próximo o título mundial.

Apesar da vitória, Esquiva teve muita dificuldade diante do também argentino Jorge Daniel Miranda. Após dez rounds, o brasileiro venceu por pontos na avaliação dos juízes.

"Foi uma vitória importante porque subi no ranking. Estou credenciado para lutar pelo cinturão. Argentino sempre catimba na hora da luta e não esperava que fosse tão difícil. Para falar verdade, achava que seria mais fácil", admitiu Esquiva.