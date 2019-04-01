Esquiva sofre com a resistência do rival, mas vence 1ª luta no Brasil

O medalhista olímpico Esquiva Falcão venceu a primeira luta no Brasil como profissional neste domingo (31). O confronto foi realizado no Portobello Resort & Safari, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, no evento Boxing For You, maior da América do Sul. Agora, ele sonha em disputar em um futuro próximo o título mundial.
Apesar da vitória, Esquiva teve muita dificuldade diante do também argentino Jorge Daniel Miranda. Após dez rounds, o brasileiro venceu por pontos na avaliação dos juízes.
"Foi uma vitória importante porque subi no ranking. Estou credenciado para lutar pelo cinturão. Argentino sempre catimba na hora da luta e não esperava que fosse tão difícil. Para falar verdade, achava que seria mais fácil", admitiu Esquiva.
O capixaba é o quinto colocado no ranking dos médios da Associação Mundial, oitavo na Federação Internacional e décimo no Conselho Mundial de Boxe. Esquiva tem a promessa do empresário Bob Arum, dono da Top Rank, de que terá chance de disputar o título mundial ainda este ano. Havia, no entanto, a expectativa de que o brasileiro vencesse Jorge Daniel Miranda por nocaute neste domingo, o que acabou não acontecendo. Isso pode atrapalhar os seus planos.