Esquiva Falcão e outros medalhistas olímpicos vão lutar no mesmo card

Os pugilistas Esquiva Falcão, Adriana Araújo e Robson Conceição Crédito: Reprodução

Os medalhistas olímpicos do boxe Robson Conceição, Esquiva Falcão e Adriana Araújo estarão reunidos no Boxing for You, no dia 31 de março, em Mangaratiba (RJ). O evento de boxe terá sete lutas e esta será a primeira vez que os maiores nomes da modalidade no Brasil lutam no mesmo card.

Robson Conceição foi ouro na Rio-2016 se tornando o único a subir no lugar mais alto do pódio nos Jogos. O capixaba Esquiva Falcão ficou com a prata em Londres-2012, enquanto Adriana Araújo foi bronze também na Inglaterra.

''O nível das lutas já definidas é muito alto e mostra que o boxe brasileiro está muito forte! Teremos três medalhistas olímpicos em ação, o que atrai atenção de todos, não apenas da mídia. Além disso, o evento vem para mudar os padrões da modalidade com várias ativações'', disse o CEO do Boxing for You, Sérgio Batarelli.

A Top Rank, que promove as lutas de Robson Conceição e Esquiva Falcão, deve anunciar nos próximos dias os adversários dos brasileiros no card de 31 de março.

O lutador capixaba Esquiva Falcão está invicto Crédito: Flávio Perez/On Board Sports

Esquiva Falcão não vê a hora de estrear em casa. ''Todas as minhas 22 lutas foram nos Estados Unidos (exceção apenas a de Macau). Estava na hora de me apresentar no Brasil. Essa escolha da Top Rank pelo país mostra o crescimento do boxe aqui. Certamente será a primeira de muitas. Quem sabe até dispute meu cinturão mundial na minha casa''.

Medalhista de bronze em Londres 2012, a baiana Adriana Araújo terá pela frente a pernambucana Elaine Albuquerque em uma revanche do Boxing for You na categoria meio-médio (até 66 quilos).

O atleta olímpico Robenilson de Jesus entra no ringue contra o curitibano Agnaldo Valerio no peso-pena. O paulista Benedito Neto encara o gaúcho Roger Guterres nos super-penas. Na mesma categoria, os paulistas Benedito Wallace 'Canhoto de Ouro' e Eduardo Costa 'Pará' se enfrentam.