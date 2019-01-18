Erick Silva controla a ansiedade às vésperas da estreia no Bellator

O lutador Erick Silva Crédito: UFC/Divulgação

Ano novo, vida nova. Esse é o lema do lutador de MMA, Erick Silva, para 2019. Estreando no Bellator, no próximo dia 16 de fevereiro, Erick garante que vai batalhar para conquistar o cinturão da categoria.

De acordo com o meio-médio, a mudança de organização, do UFC para o Bellator, foi bastante positiva para a carreira e será determinante para o futuro dele nas artes marciais.

“A gente nunca quer mudar de evento, mas nesse momento foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu precisava de novos ares, estou muito feliz por poder representar a bandeira do Bellator. É um evento que vem crescendo e que conta com muitos atletas de renome”, contou.

Na estreia, irá enfrentar o ucraniano Yaroslav Amosov, invicto há 20 lutas. Mas o currículo do lutador não parece ser suficiente para assustar o “Índio”. O capixaba está confiante e afirma que conhecer bem o rival.

“Já pesquisei bastante sobre ele, sei que está invicto. Saber que ele acumula 20 vitórias seguidas só engrandece a luta, faz com que seja um espetáculo”, afirmou o lutador de Vila Velha.

Yaroslav Amosov será o rival de Erick Silva Crédito: Divulgação

Erick disse ainda que dar o primeiro passo na nova organização enfrentando um adversário como o ucraniano é como começar na competição com o pé direito. “Eu não vou lutar com qualquer atleta. Vou estrear contra um invicto e fazer com que ele tenha a sua primeira derrota na competição”, garantiu.

Sobre a segurança, Erick contou que é fruto de um trabalho árduo e da renovação trazida pelas mudanças do novo ano.

“Eu precisava dessa mudança, fazer parte de uma outra organização fez com que eu focasse muito mais. Minha vontade hoje é chegar ao cinturão, e eu vejo isso como algo possível. Sei que para isso vou precisar enfrentar um trabalho árduo, mas não é algo que está tão distante”, concluiu.

O atleta ainda reforçou que a estreia é apenas o primeiro passo. “Não estou focado só nessa luta, essa é só a minha estreia, um momento para mostrar que o Erick de hoje é muito diferente do que lutava no passado.

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