Erick Silva controla a ansiedade às vésperas da estreia no Bellator

Ano novo, vida nova. Esse é o lema do lutador de MMA, Erick Silva, para 2019. Estreando no Bellator, no próximo dia 16 de fevereiro, Erick garante que vai batalhar para conquistar o cinturão da categoria.
De acordo com o meio-médio, a mudança de organização, do UFC para o Bellator, foi bastante positiva para a carreira e será determinante para o futuro dele nas artes marciais.
“A gente nunca quer mudar de evento, mas nesse momento foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu precisava de novos ares, estou muito feliz por poder representar a bandeira do Bellator. É um evento que vem crescendo e que conta com muitos atletas de renome”, contou.
Na estreia, irá enfrentar o ucraniano Yaroslav Amosov, invicto há 20 lutas. Mas o currículo do lutador não parece ser suficiente para assustar o “Índio”. O capixaba está confiante e afirma que conhecer bem o rival.
“Já pesquisei bastante sobre ele, sei que está invicto. Saber que ele acumula 20 vitórias seguidas só engrandece a luta, faz com que seja um espetáculo”, afirmou o lutador de Vila Velha.
Erick disse ainda que dar o primeiro passo na nova organização enfrentando um adversário como o ucraniano é como começar na competição com o pé direito. “Eu não vou lutar com qualquer atleta. Vou estrear contra um invicto e fazer com que ele tenha a sua primeira derrota na competição”, garantiu.
Sobre a segurança, Erick contou que é fruto de um trabalho árduo e da renovação trazida pelas mudanças do novo ano.
“Eu precisava dessa mudança, fazer parte de uma outra organização fez com que eu focasse muito mais. Minha vontade hoje é chegar ao cinturão, e eu vejo isso como algo possível. Sei que para isso vou precisar enfrentar um trabalho árduo, mas não é algo que está tão distante”, concluiu.
O atleta ainda reforçou que a estreia é apenas o primeiro passo. “Não estou focado só nessa luta, essa é só a minha estreia, um momento para mostrar que o Erick de hoje é muito diferente do que lutava no passado.
Virada de jogo
As mudanças na vida de Erick não se resumem ao Bellator, e a expectativa para 2019 é de que seja um ano de realizações. “Troquei de evento, mudei de Estado (está no Rio). Tenho certeza que vou viver um ano de confirmação de tudo aquilo que vivi em 2018, coisas que me fizeram pôr a cabeça no lugar e olhar ao meu redor com outros olhos”, disse.