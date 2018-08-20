Em Vitória, PSG Academy inaugura primeira filial no Espírito Santo

A Paris Saint-Germain Academy irá inaugurar sua primeira unidade no Espírito Santo. Vitória será a primeira cidade capixaba a receber a academia de futebol oficial do clube francês. As atividades da nova Academy acontecerão no Clube dos Oficiais, no Jardim da Penha, e a primeira seletiva para a unidade está marcada para o dia 25 de agosto, a partir das 8 horas. As inscrições já podem ser feitas no site www.psgacademyvix.com.br.
A PSG Academy de Vitória irá atender as categorias sub-5 (2013/14), sub-7 (2011/12), sub-9 (2009/10), sub-11 (2007/08), sub-13 (2005/06) e sub-15 (2004/03), masculinas e femininas, e contará com turmas de segunda-feira à sábado. A previsão para o início das aulas é setembro.
De acordo com o diretor de expansão da PSG Academy Brasil, François Marot, o objetivo é atender 350 crianças a adolescentes na nova unidade.
A PSG Academy se tornou um sucesso no mundo e, no Brasil, não foi diferente, sobretudo após a chegada de Neymar e, mais recentemente, pelo desempenho de seus jogadores na Copa do Mundo. Já temos 12 unidades espalhadas pelo país, que atendem mais de 2,5 mil jovens atletas. A unidade de Vitória já conta com um grande número de inscrições e esperamos chegar à capacidade total da academia em breve, afirmou.
SERVIÇO
Seletiva do PSG Academy VIX
Data: próximo sábado (25)
Horário: a partir das 8h
Local: Clube dos Oficiais (Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi
Contatos: e-mail - [email protected] / Telefone - (27) 99911-9395
Inscrições e Informações: www.psgacademyvix.com.br