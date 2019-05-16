Duplas de capixabas avançam em etapa do Circuito Mundial em Santa Catarina

O Brasil conseguiu avançar com cinco duplas à fase de grupos do torneio quatro estrelas de Itapema (SC), na tarde desta quarta-feira, pelo Circuito Mundial de vôlei de praia 2019. Entre os destaques, o capixaba Alison, que joga com Álvaro Filho e André, parceiro do paraibano George se qualificaram. Além deles, Ana Patrícia/Rebecca (MG/CE), Juliana/Josi (CE/SC) e Talita/Taiana (AL/CE) também venceram seus compromissos pelo classificatório. Outros oito times do país já estavam garantidos.

Alison sobe e supera o bloqueio norueguês e marca mais um ponto em Itapema Crédito: Wander Roberto/CBV

A definição dos grupos acontece ainda hoje, às 19h (de Brasília), após congresso técnico do torneio. As chaves serão publicadas no site da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). A entrada para os torcedores é franca na arena montada na Meia-Praia, na Avenida Nereu Ramos, altura da rua 307. Os duelos das semifinais e finais, a partir da tarde de sábado, contam com transmissão ao vivo exclusiva nos canais SporTV.

Além das cinco duplas que avançaram hoje, já estavam garantidas na fase de grupos, seja pela posição no ranking de entradas, seja por convite (wild card) outras oito duplas brasileiras. No masculino, Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF), Pedro Solberg/Vitor Felipe (RJ/PB), Guto/Saymon (RJ/MS) e Thiago/Oscar (SC/RJ). Entre as mulheres, Ágatha/Duda (PR/SE), Fernanda Berti/Bárbara Seixas (RJ), Carol Solberg/Maria Elisa (RJ) e Tainá/Victoria (SE/MS).

Entre os classificados, destaque para André Stein, campeão da parada em Itapema em 2018, agora atuando junto do paraibano George. Eles superaram os uruguaios Marco Cairus e Mauricio Vieyto por 2 sets a 0 (21/19, 21/14), em 32 minutos. André comentou a felicidade em poder retornar ao palco de ótimas lembranças.

“As pessoas chegam até de outras cidades da região, pegam a estrada para acompanharem a etapa. É raro as arenas em outros lugares estarem cheias nos jogos do country quota e classificatório, então isso torna mais especial. George e eu tivemos um entrosamento muito fácil. Claro que temos pouco tempo, nos unimos no meio da corrida olímpica, mas o que nos deixa mais tranquilo é que tudo tem fluído muito bem, um clima bom, confiantes. Sabemos que podemos confrontar qualquer time”, declarou.

Quem também avançou foi a dupla do campeão olímpico Alison e do medalhista pan-americano Álvaro Filho. Eles superaram os dinamarqueses Kristoffer Abell e Martin Trans Hansen por 2 sets a 0 (21/15, 21/11), em 30 minutos. Alvinho destacou a capacidade do time manter o controle do jogo apesar da chuva e do vento.

“A atmosfera de Itapema me chamou muito a atenção, as pessoas gostam muito do esporte, recebem muito bem a etapa. E foi um jogo típico do vôlei de praia. Começou com chuva, depois veio o vento, e durante a partida o vento também mudou de direção. Mas isso é a essência do esporte, se adaptar ao que aparece pela frente. Não conhecíamos os dinamarqueses, estudamos, mas o mais importante é nossa postura”, disse.

Entre as mulheres, as atuais líderes da corrida olímpica brasileira, Ana Patrícia e Rebecca, passaram sem dificuldades pelo classificatório. Venceram as dinamarquesas Okholm Hansen e Helle Sondergard por 2 sets a 0 (21/17, 21/11), em 29 minutos e se garantiram entre os 32 times da fase de grupos. Rebecca comentou o triunfo.

“Jogar em casa é fantástico, a torcida lotou já no primeiro dia, mas classificatório sempre será um jogo tenso. Começamos bem, mas depois elas encostaram, entraram na partida. Mas o mais importante é que nos mantivemos concentradas, isso é algo muito bom do nosso time. Mesmo no erro, não deixamos o foco se perder. É o primeiro de muitos jogos, cada jogo é um jogo, agora são novos desafios pela frente”, declarou a cearense.

Josi, nascida em Itapema, celebrou a nova parceria com a medalhista olímpica e campeã mundial Juliana. Elas atuaram juntas, venceram Carolina Horta/Ângela (CE/DF) por 2 sets a 0 (21/16, 21/18), em 38 minutos, e garantiram a vaga.

“Estava mais nervosa por jogar ao lado da Juliana, em estrear ao lado desse ícone do vôlei de praia mundial, do que com o classificatório em si. Ela é uma das maiores da história, é uma emoção grande ter a chance de estar do mesmo lado que ela da quadra”, disse Josi. Juliana completou, explicando a rápida química com a nova parceira.

“Josi merecia jogar aqui, leva a bandeira de Santa Catarina, e o torneio está lindo, excelente. Vamos jogar a temporada juntas, a equipe dela me recebeu muito bem. Estou muito feliz e isso foi colocado dentro da quadra. Parecia que jogávamos juntas há anos, mas era só vontade dentro de quadra. É como se tivesse tirado férias e voltado para casa”, disse Juliana.

Por fim, quem também se garantiu na fase de grupos foi Talita/Taiana, que venceu Satono Ishitsubo e Asami Shiba por 2 sets a 0 (21/10, 21/16), em 22 minutos. Vitória que animou Talita pela participação do público e pela evolução do time com Taiana.

“Estou feliz por estar jogando uma etapa do Circuito Mundial no Brasil novamente. A última foi em 2017, e aqui a arena está cheia já no primeiro dia. Isso é algo que raramente acontece. As japonesas são um time que saca muito bem e defende muito, é um jogo de paciência. Saber que em alguns momentos você terá que tentar várias vezes até confirmar o ponto. Mas tivemos uma mudança de estratégia durante o jogo que nos manteve no controle. Foi uma boa estreia”, analisou Talita, campeã do Circuito Mundial em 2013.

Três duplas não conseguiram avançar. Carol Horta e Ângela caíram no confronto contra Juliana/Josi, enquanto Hevaldo/Arthur (CE/PR) perdeu por 2 sets a 0 (21/14, 21/13) para os dinamarqueses Abell e Trans Hansen, na primeira rodada do classificatório (que depois cairiam para Alison/Álvaro). Já Jô e Luciano (PB/ES), que venceram os japoneses Sato/Taira na primeira rodada, por 2 sets a 0 (21/10, 21/10), perderam na segunda rodada, valendo a vaga, para os mexicanos Juan Virgen e Lombardo Ontiveros por 2 sets a 1 (21/15, 17/21, 15/4).