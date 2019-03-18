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Dupla genuinamente capixaba, Alison e André Stein dão fim à parceria

Dupla formada em 2018 não rendeu o quanto esperava, não conquistou um ouro sequer e agora os capixabas buscam novos parceiros de olho em Tóquio-2020

Publicado em 

18 mar 2019 às 14:19

Publicado em 18 de Março de 2019 às 14:19

André Stein e Alison Crédito: Marcelo Prest
Alison e André Stein vão seguir caminhos diferentes na disputa por uma vaga nos Jogos de Tóquio-2020. Após a participação na etapa 4 Estrelas do Circuito Mundial em Doha (Catar), no último fim de semana, a equipe se reuniu para uma conversa que definiu o fim da ‘Dupla Capixaba’. A decisão partiu de André, motivada pela frustração com os resultados ruins, e o jovem destacou o respeito e a amizade com o Mamute e com o técnico Leandro Brachola.
– Não foi uma decisão fácil. Tínhamos muitas expectativas, um projeto bem planejado, mas, infelizmente, não conseguimos os resultados. Não foi por falta de empenho, de treino e dedicação. Estamos começando a corrida olímpica e, pensando no sonho que temos, de estar no Japão no ano que vem, acho que a hora de tomar essa decisão era agora. Tenho muito respeito e carinho pelo Alison, pelo Leandro, a amizade entre nós sai ainda mais fortalecida após esse período – afirmou André, campeão da Copa do Mundo e do Campeonato Mundial em 2017.
Alison e André se juntaram em maio do ano passado e tiveram como melhores resultados os vice-campeonatos da etapa de Moscou-Rússia (Circuito Mundial 2018) e Palmas-GO (Circuito Brasileiro 2018-2019). Os dois não conquistaram um ouro sequer neste período. O Mamute lamentou o fim do time e disse que é hora de calma na escolha da melhor opção para a nova parceiro.
André Stein e Alison no Major 5 estrelas de Viena Crédito: Vlastimil Vacek/FIVB
"Foi uma decisão do André e tenho que respeitar. Entendo o lado dele e fico triste porque nosso time tentou de tudo, trabalhou duro para alcançar os resultados, mas eles não vieram. Infelizmente a dupla acaba, mas fica uma amizade muito mais forte do que a que tínhamos antes, uma relação muito forte, de irmãos mesmo. Aconteceu tudo de repente e esse o momento é de ter calma. Ainda não estou pensando em parceiro. Quero chegar em casa e avaliar o que há de opções com calma", frisou o Mamute, ouro nos Jogos Rio-2016 e prata em Londres-2012.

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