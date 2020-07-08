Diretor do Galo, Mattos chama atenção com doações na pandemia

Crédito: Alexandre Mattos distribuiu marmitas pessoalmente nas ruas de Belo Horizonte há três meses (Divulgação

Ainda sem poder ver o Atlético-MG atuar por conta da paralisação do futebol na pandemia do coronavírus, Alexandre Mattos tem chamado atenção com doações neste período. O diretor de futebol do Galo já distribuiu marmitas pessoalmente há três meses e, na semana passada, foi entregue uma cadeira de rodas motorizada comprada com a ajuda do dirigente.

Alexandre Mattos completou com cerca de R$ 7 mil a aquisição de uma cadeira motorizada para Pedro, garoto de São Paulo que sofre de distrofia muscular, que atinge músculos, coração, pulmão, braços e pernas. A busca pelo equipamento tornou-se pública com uma vaquinha virtual promovida por Luiz Carlos De Paula, policial militar conhecido como "Capitão De Paula" e que ajuda crianças necessitadas vestido com fantasia de Capitão América.

O próprio "Capitão De Paula" divulgou a ajuda de Alexandre Mattos ao entregar a cadeira para Pedro, na última quinta-feira. Confira o vídeo abaixo:Em 16 de abril, Mattos já tinha ido às ruas de Belo Horizonte para distribuir alimentos. Ele participou de ação promovida pelo Club do Chefe, buffet que promove um projeto chamado de "Marmitada", no qual são entregues cerca de 2 mil refeições semanais. O dirigente entregou comida pessoalmente.