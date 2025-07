Preparação para Americup

Guarapari recebe jogo exibição da Seleção Brasileira de basquete

Evento no dia 9 de agosto reúne atletas olímpicos e estrelas do basquete nacional em duelo preparatório para a Americup

Publicado em 29 de julho de 2025 às 15:19

Vai ter dose dupla de Brasil no SESC Guarapari, no Espírito Santo. No dia 9 de agosto, às 18h, no Ginásio principal, os capixabas poderão assistir ao jogo exibição entre atletas convocados pela Seleção Brasileira masculina de basquete. O duelo colocará frente a frente o Brasil Verde x Brasil Branco, em preparação para a Americup da Nicarágua, entre 22 a 31 de agosto! >

Quem comparecer ao Sesc Guarapari, com abertura dos portões às 16h, poderá assistir sete atletas olímpicos de Paris 2024 em ação, além de outros grandes destaques da última temporada, em três quartos de dez minutos.>

Os ingressos estão à venda no Portal Tickzi, da Ticketeira oficial da CBB, e podem ser adquiridos a partir de R$ 25 (com meia entrada e arquibancada solidária com a doação de 1kg de alimento não perecível que serão doados para o SESC Mesa Brasil). Há também a opção de cadeira de quadra.>

A entrada da torcida será pelo portão principal do SESC Guarapari e toda a venda de ingressos será realizada apenas de forma online, pelo link oficial do jogo exibição na Tickzi. O torcedor deve comprar online e levar o ticket online até o portão de acesso para entrada. Haverá fiscalização para confirmação do direito de meia entrada.>

Neste duelo, a Seleção terá em ação nomes como Bruno Caboclo, Mãozinha, Yago, Benite, Léo Meindl, Georginho e Lucas Dias, todos olímpicos em Paris 2024. Jovens como Mathias Vasquez, de 17 anos, e um dos principais prospectos do mundo na sua idade, também, assim como estrelas do basquete nacional como Tim Soares, Gui Deodato, Ruan Miranda, Reynan, Alexey, Caio Pacheco, Kevin Crescenzi e Márcio Santos.>

A Vinda da Seleção Brasileira para o Espírito Santo é uma parceria entre a Fecaba, CBB, Governo do Estado do Espírito Santo e o SESC Fecomércio ES.>

