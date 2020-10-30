Devido à pandemia, desafio em três categorias será feito de forma digital

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Separados, mas conectados pelo amor ao esporte: neste ano, o Oakley Challenge acontecerá em formato digital por conta da pandemia do novo coronavírus. Nesta primeira vez em que o desafio ocorrerá à distância, a prova será voltada aos amantes de corrida, ciclismo e/ou trail run (desafio de ganho altimétrico). O evento acontecerá no dia 8 de novembro, com uma grande novidade: por ser remoto, a prova pode ser realizada pelo Brasil inteiro.

Será possível escolher entre três categorias: Running (corrida) de 3km, 5km, 10km ou 15km; Cycling (ciclismo) de 20km, 40km, 60km ou 100km; e Trail Run de 150m, 300m e 500m.

A dinâmica é fácil: após escolher a prova, o participante receberá seu kit com a medalha dentro de uma caixa trancada com um cadeado. Ele tem até o final do dia 8 de novembro para enviar os seus resultados no aplicativo 99Run e, assim, receber a senha para desbloquear a caixa e pegar sua medalha.

Além das categorias avulsas, é possível fazer o Full Challenge (Running 10 km + Cycling 60 km + Trail Run 300) ou o Ultra Challenge (Running 15 km + Cycling 100 km + Trail run 500 m), unindo as três atividades para triatletas de plantão.

Também haverá uma 'live' com quatro horas de conteúdo esportivo para fechar o período de desafio nos canais da Oakley. Será possível fazer um aquecimento para a prova com sessões de treino comandadas pelo personal André Moreira, acompanhar mesas redondas com atletas de cada segmento e participar de sorteios. Tudo isso embalado por muita música.