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7ª Edição

Competição de CrossFit em Vitória recebe atletas de todo o Brasil

O Extreme Rock Brasil acontece de sexta-feira (22) até domingo (24) no Shopping Vitória. Evento vai contar com 500 atletas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2021 às 20:37

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 20:37

Extreme Rock Brasil já aconteceu em Vitória e edição foi um sucesso
Extreme Rock Brasil já aconteceu em Vitória e edição foi um sucesso Crédito: Extreme Rock Brasil/Divulgação
O Extreme Rock Brasil retorna a Vitória em sua 7ª edição. A competição, que é uma das duas únicas licenciadas da América Latina, e a mais disputada do país, acontece a partir desta sexta-feira (22) e rola até domingo (24), no estacionamento externo do Shopping Vitória. O evento vai reunir 500 atletas de todo o Brasil. A entrada é gratuita, com controle de público.
O campeonato terá sete categorias: trios iniciantes, trios intermediários, master 35-39, 40-44 e 45-49. Além de over 50 individual, teens 16 e 17 anos individual, amador individual e RX individual. Todas com disputas no feminino e no masculino.

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A retirada dos kits será nesta sexta-feira (22), das 15h às 21h. No sábado, dia 23, será o primeiro dia de provas, enquanto que no domingo (24), será o segundo dia de provas com premiação.
O evento terá rígido protocolo sanitário contra a Covid-19, em atenção a todas as normas municipais, estaduais e nacionais, inclusive seguindo todas as orientações da Organização Mundial da Saúde.

EXTREME ROCK BRASIL 2021

  • Quando:  De sexta-feira (22) a domingo (24)
  • Horário: Sexta-feira (22) - 12h às 21h / Sábado (23) 7h às 21h / Domingo (24) 8h às 20h
  • Local: Estacionamento externo do Shopping Vitória - Entrada franca

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