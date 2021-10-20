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Desafio

Tradicional prova de triatlo no ES, Capixaba de Ferro acontece no sábado (23)

Competição conta com duas categorias de distância (half e full) e ainda com a kids, para a criançada também se divertir

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 19:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2021 às 19:16
Tradicional prova de triatlo chega a sua sexta edição em 2021
Na categoria principal, a full distance, o percurso será de 3,8 km de natação, 180 km de bicicleta e 42 km de corrida Crédito: Capixaba de Ferro/Divulgação
O Espírito Santo já está na expectativa para conhecer quem será o próximo capixaba de ferro. A maior prova do triatlo capixaba, o Desafio Realcafé Capixaba de Ferro, acontece no próximo sábado (23) com largada na Praia da Bacutia, em Guarapari. A prova  conta com duas categorias de distância (standard e duplo standard) e ainda com a Kids, para a criançada também se divertir.  
Na categoria principal, a duplo standard, o percurso será de 3 km de natação, 80 km de bicicleta e 20 km de corrida. Para a triatleta Hellen Fante, a expectativa é altíssima para o retorno das competições. 

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“Estamos ansiosos com esse retorno gradual das competições. O Capixaba de Ferro é uma prova incrível, muito esperada por nós atletas. Além disso, o nível de competitividade é muito alta tendo em vista a grande participação de atletas de todo Brasil. Teremos uma competição bem alegre e com paisagens deslumbrantes”, afirmou.
Lembrando que o Desafio Realcafé Capixaba de Ferro cumprirá todos os protocolos e decretos de segurança por conta da pandemia de Covid-19. A tradicional prova já está no calendário do triatlo brasileiro há seis anos.

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