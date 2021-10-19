Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Corrida

Segunda edição da Maratona Pedra Azul vai agitar Domingos Martins

A prova, que vai acontecer no dia 7 de novembro, fica com as inscrições abertas até o dia 25 de outubro. Assinantes do Clube A Gazeta têm desconto na inscrição da corrida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2021 às 20:39

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 20:39

Organização da Maratona Pedra Azul 2021 espera receber cerca de mil participantes
Organização da Maratona Pedra Azul 2021 espera receber cerca de mil participantes Crédito: Bruno Lopes/Maratona Pedra Azul Divulgação
Depois do sucesso de 2020, quando a Maratona Pedra Azul foi a responsável pela retomada dos eventos esportivos no Espírito Santo após o início da pandemia, para esse ano a prova chega com grandes expectativas por parte dos corredores e dos empresários da região. Marcada para o dia 07 de novembro, a prova terá a distância clássica da maratona, com seus 42,195 km, além de uma meia maratona (21,1 km) e uma corrida de 12 km.
A largada e chegada acontecem no Quadrado de São Paulinho, reduto de vários cafés, restaurantes, cervejarias e pousadas nas proximidades da Pedra Azul, em Domingos Martins, região das montanhas capixabas. O principal atrativo natural do percurso é a famosa pedra, com seus 1.822 metros de altitude e que muda de cor várias vezes ao dia conforme a incidência da luz solar. 
As inscrições seguem abertas até o dia 25 de outubro no site oficial maratonapedraazul.com.br e vale destacar que assinantes do Clube A Gazeta têm desconto na inscrição. O percurso de todas as distâncias será composto por asfalto, paralelepípedo e terra batida, com vários trechos de subidas e descidas íngremes, o que torna o desafio ainda maior para os corredores.
 “Vamos passar pela famosa Rota do Lagarto, uma pequena e charmosa rodovia de bloquetes de concreto, repleta de flores, árvores e mata preservada em seu entorno”, comenta Yoshiya Suwa, diretor geral do evento. “Além da corrida, nosso objetivo é fomentar o turismo de Pedra Azul em um período de baixa temporada, já que a região é frequentada predominantemente no inverno”, completa Yoshiya.
Para receber o aval das autoridades locais, a Maratona Pedra Azul se comprometeu a seguir uma série de protocolos sanitários, começando com um sistema de agendamento prévio para a retirada de kits, largadas com distanciamento de dois metros entre os corredores e uso de máscara obrigatório até os 200m imediatamente anteriores e posteriores ao pórtico de largada e chegada. Não haverá palco para premiação e em todos os espaços serão disponibilizados frascos com álcool gel 70%.
A expectativa dos organizadores é receber mil participantes divididos entre as três distâncias, o dobro da edição do ano passado. “Em 2020 tivemos corredores de nove estados e do Distrito Federal e para esse ano a expectativa é atingir mais regiões do Brasil”, enfatiza Yoshiya.

PROGRAMAÇÃO

A programação oficial começa na sexta-feira (05/11) com a entrega de kits no Senac Hotel Ilha do Boi (Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 103 - Ilha do Boi, Vitória), das 10 às 16h mediante agendamento prévio no site da prova. No sábado (06/11) a retirada do material prossegue das 10 às 16h na Fazenda Camocim (90, BR-262 - Pedra Azul, Domingos Martins).
A largada terá início a partir das 6h30 de domingo (07/11) no Quadrado de São Paulinho (Estrada Rota do Lagarto, S/N, Zona Rural, Domingos Martins) com todos os protocolos sanitários sendo aplicados à risca. “Estamos preparando uma edição ainda melhor da Maratona Pedra Azul e estaremos de braços abertos para receber todos os corredores”, finaliza Yoshiya.
Todos os inscritos receberão um kit composto por uma camiseta, viseira, necessaire, squeeze, além do número de peito e chip de cronometragem. Haverá medalha de participação para todos que completarem a prova, além de troféus para os cinco primeiros colocados entre os homens e mulheres nas três distâncias.
A Maratona Pedra Azul 2021 tem organização da Vevaios, produção da Rede Acesso, apoio da Fazenda Camocim e Cooperativa de Laticínios Selita, parceria da Prefeitura de Domingos Martins, Senac Hotel – Ilha Do Boi e Associação Turística de Pedra Azul (ATPA). A mídia oficial é a Rede Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Pedra Azul Corrida
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados