Segunda edição da Maratona Pedra Azul vai agitar Domingos Martins

Organização da Maratona Pedra Azul 2021 espera receber cerca de mil participantes Crédito: Bruno Lopes/Maratona Pedra Azul Divulgação

Depois do sucesso de 2020, quando a Maratona Pedra Azul foi a responsável pela retomada dos eventos esportivos no Espírito Santo após o início da pandemia, para esse ano a prova chega com grandes expectativas por parte dos corredores e dos empresários da região. Marcada para o dia 07 de novembro, a prova terá a distância clássica da maratona, com seus 42,195 km, além de uma meia maratona (21,1 km) e uma corrida de 12 km.

A largada e chegada acontecem no Quadrado de São Paulinho, reduto de vários cafés, restaurantes, cervejarias e pousadas nas proximidades da Pedra Azul, em Domingos Martins, região das montanhas capixabas. O principal atrativo natural do percurso é a famosa pedra, com seus 1.822 metros de altitude e que muda de cor várias vezes ao dia conforme a incidência da luz solar.

As inscrições seguem abertas até o dia 25 de outubro no site oficial maratonapedraazul.com.br e vale destacar que assinantes do Clube A Gazeta têm desconto na inscrição . O percurso de todas as distâncias será composto por asfalto, paralelepípedo e terra batida, com vários trechos de subidas e descidas íngremes, o que torna o desafio ainda maior para os corredores.

“Vamos passar pela famosa Rota do Lagarto, uma pequena e charmosa rodovia de bloquetes de concreto, repleta de flores, árvores e mata preservada em seu entorno”, comenta Yoshiya Suwa, diretor geral do evento. “Além da corrida, nosso objetivo é fomentar o turismo de Pedra Azul em um período de baixa temporada, já que a região é frequentada predominantemente no inverno”, completa Yoshiya.

Para receber o aval das autoridades locais, a Maratona Pedra Azul se comprometeu a seguir uma série de protocolos sanitários, começando com um sistema de agendamento prévio para a retirada de kits, largadas com distanciamento de dois metros entre os corredores e uso de máscara obrigatório até os 200m imediatamente anteriores e posteriores ao pórtico de largada e chegada. Não haverá palco para premiação e em todos os espaços serão disponibilizados frascos com álcool gel 70%.

A expectativa dos organizadores é receber mil participantes divididos entre as três distâncias, o dobro da edição do ano passado. “Em 2020 tivemos corredores de nove estados e do Distrito Federal e para esse ano a expectativa é atingir mais regiões do Brasil”, enfatiza Yoshiya.

PROGRAMAÇÃO

A programação oficial começa na sexta-feira (05/11) com a entrega de kits no Senac Hotel Ilha do Boi (Rua Renato Nascimento Daher Carneiro, 103 - Ilha do Boi, Vitória), das 10 às 16h mediante agendamento prévio no site da prova. No sábado (06/11) a retirada do material prossegue das 10 às 16h na Fazenda Camocim (90, BR-262 - Pedra Azul, Domingos Martins).

A largada terá início a partir das 6h30 de domingo (07/11) no Quadrado de São Paulinho (Estrada Rota do Lagarto, S/N, Zona Rural, Domingos Martins) com todos os protocolos sanitários sendo aplicados à risca. “Estamos preparando uma edição ainda melhor da Maratona Pedra Azul e estaremos de braços abertos para receber todos os corredores”, finaliza Yoshiya.

Todos os inscritos receberão um kit composto por uma camiseta, viseira, necessaire, squeeze, além do número de peito e chip de cronometragem. Haverá medalha de participação para todos que completarem a prova, além de troféus para os cinco primeiros colocados entre os homens e mulheres nas três distâncias.