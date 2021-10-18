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ES encerra participação nos Jogos Universitários com 16 medalhas

Capixabas conquistaram medalhas em sete modalidades na competição que aconteceu em Brasília

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2021 às 18:00
Handebol feminino capixaba faturou a medalha de ouro no Jubs
Handebol feminino capixaba faturou a medalha de ouro no Jubs Crédito: Denys Lobo/Sesport
A delegação capixaba encerrou sua participação nos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) com 16 medalhas, entre modalidades coletivas e individuais. As conquistas na competição realizada em Brasília, entre os dias 10 e 17 de outubro, resultaram em sete medalhas de ouro, cinco de prata e quatro de bronze.
O destaque do último dia de competição ficou por conta do handebol feminino, que conquistou a medalha de ouro ao vencer a equipe do Distrito Federal, por 28 a 13. Já o vôlei masculino terminou o Jubs com medalha, de prata, após perder a decisão, por 3 sets a 0, para a equipe do Rio de Janeiro.

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Nas modalidades individuais, o Espírito Santo garantiu medalhas na natação, no atletismo, no karatê e no wrestling. Os destaques foram o velocista Paulo André Camilo e o nadador Ramzy Novaes, que ganharam dois ouros, cada um; e Carlos Renato Madeira,  com uma prata e dois bronzes.
O presidente da Federação Universitária de Esportes Capixaba (FUEC), Gustavo Amorim, revelou que volta para Vitória satisfeito com os resultados obtidos. Ele aproveitou para fazer um balanço geral dos Jubs, que voltou a ser realizado após a paralisação de um ano, em virtude da pandemia de Covid-19.
“Foi uma participação muito boa dos nossos atletas. Vencemos várias provas em que éramos favoritos e também superamos as nossas expectativas com relação a outras modalidades, como o futsal masculino, que terminou sem medalhas, mas entre às quatro melhores equipes do País. Agradeço muito aos atletas pelo empenho e dedicação durante esse período. Agora, é focar nos Jubs do ano que vem e melhorar, ainda mais, os nossos resultados”, contou Amorim.

JUBS

Realizado pela Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU), os Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) são a principal competição universitária realizada na América Latina e contaram, este ano, com a participação de quase seis mil atletas de todo o Brasil.
O torneio, que foi sediado em Brasília, contou com disputas em 25 modalidades diferentes, entre esportes olímpicos, paralímpicos e eletrônicos. Os atletas capixabas participaram de 11 modalidades: atletismo, atletismo paradesportivo, basquete, futsal, handebol, judô, karatê, natação, tênis de mesa, vôlei e wrestling.
A delegação capixaba contou com 130 atletas representando 15 instituições de Ensino Superior do Estado.

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