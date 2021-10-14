Cinco capixabas já conquistaram medalhas nos Jogos Universitários

Paulo André Camilo conquistou o ouro nos Jogos Universitários Crédito: Denys Lobo/Sesport

Cinco atletas capixabas medalharam nos Jogos Universitários Brasileiro (Jubs). A competição, principal da categoria na América Latina, acontece em Brasília até domingo (17) e reúne mais de cinco mil atletas de todo o Brasil.

Principal nome da delegação capixaba, o velocista Paulo André Camilo fez valer o favoritismo e conquistou, com sobras, a medalha de ouro nos 100 metros rasos. Campeão da prova em 2019, o atleta fechou a prova com o tempo de 10s52. O segundo colocado, de Santa Catarina, terminou a prova com 10s66.

O carateca Bruno Conde, que também havia sido campeão do Jubs em 2019, subiu novamente no pódio. O atleta, que disputou a competição na modalidade kata foi o segundo colocado no evento, perdendo a final para um atleta de São Paulo.

As lutadoras Adriana Moreira e Julia Noledo também brilharam. Elas conquistaram, respectivamente, as medalhas de bronze e prata no wrestling (luta olímpica), nas categorias livre -57kg e -68kg.

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