Automobilismo

João Sartório representa o ES em categoria escola da Fórmula Delta

Aos 15 anos, filho de Betinho Sartório, promete acelerar para fazer bonito no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu neste final de semana

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 02:00

Filipe Souza

Colunista

João Sartório vai acelerar no Autódromo Velocitta para fazer bonito na Fórmula Delta Crédito: Fórmula Delta/Divulgação
Diz o ditado popular que "filho de peixe, peixinho é". E com João Sartório não poderia ser diferente. Aos 15 anos, o filho do piloto Betinho Sartório, já mostra talento nas pistas e neste fim de semana compete em uma categoria escola na Fórmula Delta, que acontece no Autódromo Velocitta, na cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.
Com boa parte de sua vida diretamente ligada às competições de automobilismo regionais e nacionais das quais o pai, Betinho Sartório, disputa, o interesse de João pela velocidade foi algo natural e o talento na pista já o capacita a sentar num cockpit de um monoposto e representar o Espírito Santo no cenário nacional.

O jovem piloto capixaba entra no campeonato após cinco etapas já realizadas na categoria, e que já tem um campeão, mas estará entre os grandes destaques do automobilismo nacional e espera acumular bagagem para sua carreira já visando a próxima temporada.
“Será uma grande experiência para que eu não chegue na próxima temporada sem conhecer a categoria. O que espero fazer é aprender competindo com quem já tem mais bagagem. Falar que tenho chances de vencer a prova seria pura ilusão, mas estou indo para acelerar e pretendo levar a “baratinha” até a bandeirada final. Quem sabe subo no pódio”, brinca o piloto, que sabe que o grid será formado por ele e mais 11.
“Tive a sexta e terei o sábado para treinar e me adaptar ao carro, e quando me sentir confortável vou acelerar buscando melhorar os tempos e me classificar bem para a as duas corridas”, destaca o piloto da competição que terá suas atividades no sábado (09) a partir das 8h, e no domingo (10) às 17h.
O também piloto capixaba Sergio Ferrarini será o chefe da equipe do João, e contará com o apoio de Betinho Sartório, que estará junto para passar o que sabe de asfalto em autódromos.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

