Buru está de volta ao futebol de areia e vai disputar o Brasileirão

Buru está de volta às areias Crédito: João Vital/Anchieta Beach Soccer

Os fãs de beach soccer pelo mundo terão de volta o prazer de ver em campo um dos melhores jogadores da história da modalidade. O eterno ídolo da seleção brasileira Buru retornará às areias para defender as cores do Anchieta no Brasileirão da modalidade, que terá sua 1ª etapa disputada na cidade de Anchieta, no Espírito Santo, de 20 a 24 de outubro, com times das regiões Sul, Sudeste e Centro-oeste.

“Estou muito feliz em voltar a disputar uma competição de beach soccer. Esse esporte me deu tudo o que eu tenho. Ainda bem que hoje a dinâmica do jogo é mais intensa e os atletas revezam mais. Antigamente eu jogava 10 minutos, mas agora, com essa rotatividade, posso jogar menos tempo, descansar, depois voltar. Até porque, o Anchieta montou um elenco de alto nível. Eu vou é aprender com essa rapaziada e voltar e me divertir com o beach soccer, mas com muita seriedade, como sempre foi na minha carreira”, disse o craque, sem esconder sua alegria.

A última partida oficial de beach soccer onde Buru atuou foi a disputa de 3º lugar do Campeonato Russo de 2017. Sua equipe, o Straguinov, derrotou o Lokomotiv por 3 a 2, com dois gols do craque.

Ao seu lado, Buru terá nomes consagrados na modalidade, como o português Jordan, eleito o melhor do mundo em 2020, e o amigo e capitão da equipe Bruno Xavier, grande idealizador do projeto, e que vem transformando o beach soccer em sua cidade.

Buru vai disputar o Brasileirão pelo Anchieta Crédito: João Vital/Anchieta Beach Soccer

“Graças ao beach soccer hoje eu sou uma pessoa privilegiada. Sempre tive em mente construir algo sólido e perene, que não fosse algo pontual. O que estamos construindo em Anchieta é o início desse sonho. Um projeto que está apenas em seu segundo ano, mas cada vez mais solidificado. Eu agradeço imensamente ao prefeito Fabrício Petri e o secretário João Orlando por acreditam nele. Também a cada atleta, cada membro da comissão técnica, cada um da diretoria do clube, parceiros comerciais, apoiadores institucionais. Todos estão cientes que fazem parte da construção de algo muito maior. Isso me deixa muito feliz”, disse Bruno, ídolo da seleção brasileira.