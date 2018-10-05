Com Bruno Xavier e Mão, Brasil enfrenta o Paraguai no Parque Olímpico

O capixaba Bruno Xavier no Parque Olímpico Crédito: João Vital/CBSB

Longe da praia. A seleção brasileira vai enfrentar o Paraguai no Parque Olímpico, no Rio, pelo título da Liga Sul-Americana de Futebol de Areia nesta sexta-feira, às 16 horas, e sábado, às 11 horas. O time comandado pelo técnico Gilberto Costa defende uma longa invencibilidade de 57 partidas. Será a primeira vez que o Brasil das areias jogará no Parque Olímpico.

A Liga Sul-Americana foi dividida em grupos Norte e Sul. Brasil e Paraguai se classificaram para a final. Para definir o campeão da Liga Sul-Americana, serão somados os pontos de quatro jogos. Cada vitória vale três pontos. A seleção brasileira terá dois capixabas que já são figurinha carimbada com a amarelinha: o defensor Bruno Xavier e o goleiro Mão.

- Fizemos uma primeira fase muito boa, com jogos onde dominamos os adversários de forma muito sólida. Agora, vamos disputar essa final para manter nossa hegemonia no continente. Mas não será fácil. O Paraguai hoje em dia é uma das potências do esporte e teremos que suar muito a camisa para derrotá-los. Mas contamos com o apoio da nossa torcida para levantar mais um troféu para o país - disse Bruno Xavier, capitão da seleção brasileira.