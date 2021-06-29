Com Anderson Varejão em quadra, Brasil vence a Tunísia no Pré-Olímpico

Anderson Varejão fez nove pontos e pegou oito rebotes Crédito: Thierry Gozzer/CBB

O Brasil começou com vitória o Pré-Olímpico de Split. Na estreia da competição, nesta terça-feira (29), a equipe do técnico Aleksandar Petrovic derrotou a Tunísia por 83 a 57 e encaminhou a classificação para a semifinal da competição, no sábado (03). O Brasil volta a jogar nesta quarta-feira (30), diante da Croácia, também às 15h, com transmissão ao vivo do SporTV. Na quinta, Tunísia e Croácia fecham a primeira fase do mini-grupo.

Com 15 pontos, Vitor Benite foi o cestinha do Brasil no jogo. Ele ainda pegou quatro rebotes e deu duas assistências. Anderson Varejão fez nove pontos e pegou oito rebotes. Léo Meindl anotou dez pontos, com cinco rebotes. Lucas Mariano fez oito pontos, com três rebotes. Hettsheimeir meteu duas bolas de três importantes quando o jogo deu uma apertada e ainda pegou quatro rebotes, terminando o jogo com 11 pontos. Alex fez sete pontos, com dois rebotes e duas assistências. Yago fez seis pontos, com oito assistências.

Pela fórmula de disputa, Brasil, Croácia e Tunísia formam um mini-grupo, e Alemanha, que venceu o México na estreia, formam com a Rússia o outro. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as semifinais. Apenas o campeão da final de 4 de julho garante um lugar em Tóquio 2020.

Brasil conquistou uma boa vitória em sua estreia no Pré-Olímpico de Split Crédito: Thierry Gozzer/CBB

O JOGO

O Brasil começou a partida controlando as ações e chegou a abrir 7 a 0. A Tunísia se acertou na marcação, e equilibrou as ações. No final do período, o placar tinha 21 a 21 e Benite anotava oito pontos. No segundo período, o Brasil se equilibrou, acertou a defesa e com Yago ditando o ritmo, abriu 43 a 31, com duas bolas de três importantes de Rafael Hettsheimeir, que veio do banco.