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Basquete

Com Anderson Varejão em quadra, Brasil vence a Tunísia no Pré-Olímpico

Seleção Brasileira venceu a partida por 83 a 57 e iniciou bem a disputa por uma das vagas restantes nas Olimpíadas de Tóquio

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 16:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2021 às 16:40
Anderson Varejão foi importante para o sistema defensivo do Brasil
Anderson Varejão fez nove pontos e pegou oito rebotes Crédito: Thierry Gozzer/CBB
O Brasil começou com vitória o Pré-Olímpico de Split. Na estreia da competição, nesta terça-feira (29), a equipe do técnico Aleksandar Petrovic derrotou a Tunísia por 83 a 57 e encaminhou a classificação para a semifinal da competição, no sábado (03). O Brasil volta a jogar nesta quarta-feira (30), diante da Croácia, também às 15h, com transmissão ao vivo do SporTV. Na quinta, Tunísia e Croácia fecham a primeira fase do mini-grupo.
Com 15 pontos, Vitor Benite foi o cestinha do Brasil no jogo. Ele ainda pegou quatro rebotes e deu duas assistências. Anderson Varejão fez nove pontos e pegou oito rebotes. Léo Meindl anotou dez pontos, com cinco rebotes. Lucas Mariano fez oito pontos, com três rebotes. Hettsheimeir meteu duas bolas de três importantes quando o jogo deu uma apertada e ainda pegou quatro rebotes, terminando o jogo com 11 pontos. Alex fez sete pontos, com dois rebotes e duas assistências. Yago fez seis pontos, com oito assistências.

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Pela fórmula de disputa, Brasil, Croácia e Tunísia formam um mini-grupo, e Alemanha, que venceu o México na estreia, formam com a Rússia o outro. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as semifinais. Apenas o campeão da final de 4 de julho garante um lugar em Tóquio 2020.
Brasil conquistou uma boa vitória em sua estreia no Pré-Olímpico de Split
Brasil conquistou uma boa vitória em sua estreia no Pré-Olímpico de Split Crédito: Thierry Gozzer/CBB

O JOGO

O Brasil começou a partida controlando as ações e chegou a abrir 7 a 0. A Tunísia se acertou na marcação, e equilibrou as ações. No final do período, o placar tinha 21 a 21 e Benite anotava oito pontos. No segundo período, o Brasil se equilibrou, acertou a defesa e com Yago ditando o ritmo, abriu 43 a 31, com duas bolas de três importantes de Rafael Hettsheimeir, que veio do banco.
O terceiro quarto manteve a mesma tônica. O Brasil seguiu forçando na defesa e fazendo a Tunísia errar. Faltando três minutos para o fim do período, a Seleção vencia por 57 a 50 e Benite era o cestinha com 13 pontos, seguido de Lucas Mariano com oito. O quarto terminou com 64 a 46 para a Seleção, que rodava bem o banco, com dois quintetos em quadra, com Léo Meindl, Varejão, Yago, Rafael Luz e Lucas Dias também em quadra. No último período, a Seleção administrou o jogo, descansou peças importantes e confirmou a vitória na estreia do Pré-Olímpico de Split.

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