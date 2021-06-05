Desafio lançado: você consegue fechar o bagageiro do avião com os pés?

DESAFIO DA @natigaudio ?‍♂️??



Se liga como as ginastas guardam seus pertences no ✈️ pic.twitter.com/RVwr22GCyv — Time Brasil (@timebrasil) June 1, 2021

Para muitos algo que é melhor nem tentar. Mas para a maioria das ginastas é apenas mais um movimento comum do cotidiano. Em viagem para o Rio de Janeiro - local de preparação para o Pan-Americano de Ginástica Rítmica, que acontece entre 11 e 13 de junho e vale vaga na Olimpíada de Tóquio -, a ginasta capixaba Natália Gaudio aproveitou a aeronave praticamente vazia para mostrar toda sua elasticidade ao fechar o bagageiro com os pés. O movimento chamou a atenção do perfil oficial dos atletas olímpicos brasileiros, que lançou o desafio em sua conta oficial no Twitter.

"A maioria das ginastas brinca de ginástica 24 horas por dia. Então tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente acaba colocando um pouco de ginástica. Aproveitei que o avião estava vazio e pedi pra minha técnica gravar eu guardando a bolsa no bagageiro de uma forma bem ginasta. Ficou engraçado e todo mundo gostou da brincadeira", brinca Natália Gaudio.

Entre os comentários nas redes sociais, muitos se divertiram com a dificuldade do movimento. "Se eu faço um trem desse, nunca mais consigo abaixar a perna", afirmou uma internauta. "Meu pé mal chega no assento", relatou outro. Mas não tem jeito, apesar de ser muito difícil, é como se estivesse no sangue das ginastas.

"A gente brinca assim o tempo todo. Para amarrar o tênis é melhor levantar a perna do que abaixar como uma pessoa normal. No supermercado, para pegar um produto que tá mais embaixo a gente já abaixa fazendo um movimento de ginástica. É natural", contou a capixaba.

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