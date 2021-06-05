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Elasticidade

Desafio lançado: você consegue fechar o bagageiro do avião com os pés?

Perfil oficial dos atletas olímpicos brasileiros publicou no Twitter o desafio da ginasta capixaba Natália Gaudio

Públicado em 

05 jun 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Para muitos algo que é melhor nem tentar. Mas para a maioria das ginastas é apenas mais um movimento comum do cotidiano. Em viagem para o Rio de Janeiro - local de preparação para o Pan-Americano de Ginástica Rítmica, que acontece entre 11 e 13 de junho e vale vaga na Olimpíada de Tóquio -, a ginasta capixaba Natália Gaudio aproveitou a aeronave praticamente vazia para mostrar toda sua elasticidade ao fechar o bagageiro com os pés. O movimento chamou a atenção do perfil oficial dos atletas olímpicos brasileiros, que lançou o desafio em sua conta oficial no Twitter. 
"A maioria das ginastas brinca de ginástica 24 horas por dia. Então tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente acaba colocando um pouco de ginástica. Aproveitei que o avião estava vazio e pedi pra minha técnica gravar eu guardando a bolsa no bagageiro de uma forma bem ginasta. Ficou engraçado e todo mundo gostou da brincadeira", brinca Natália Gaudio.

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 Entre os comentários nas redes sociais, muitos se divertiram com a dificuldade do movimento.  "Se eu faço um trem desse, nunca mais consigo abaixar a perna", afirmou uma internauta. "Meu pé mal chega no assento", relatou outro. Mas não tem jeito, apesar de ser muito difícil, é como se estivesse no sangue das ginastas.
"A gente brinca assim o tempo todo. Para amarrar o tênis é melhor levantar a perna do que abaixar como uma pessoa normal. No supermercado, para pegar um produto que tá mais embaixo a gente já abaixa fazendo um movimento de ginástica. É natural", contou a capixaba.

PAN-AMERICANO

Começou nesta sexta-feira (04) o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística. A competição vai até domingo (06) no parque olímpico da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Já o Pan de ginástica rítmica, modalidade de Natália Gaudio começa no próximo fim de semana, entre os dias 11 e 13 de junho. A capixaba é uma das ginastas que está na disputa para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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