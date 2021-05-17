Documentário "É Capixaba - a História do Surfe no ES” será exibido na França

Bastidores do documentário "É Capixaba" Crédito: Real Café/Divulgação

Com diversas histórias do surfe no Espírito Santo na tela e ainda destaque para o pico da Avalanche, em Vila Velha, que registrou a maior onda já surfada no Brasil, o documentário "É Capixaba - a História do Surfe no ES” recebeu na manhã desta segunda-feira (17) a aprovação para ser exibido no Festival de Anglet, na França, que acontece entre os dias 05 a 08 de julho e é considerado o maior e mais tradicional do gênero de esportes radicais do país europeu.

Idealizado pela Realcafé Reserva e contando com a direção de Gustavo Marcolini, a produção audiovisual, que está sendo um sucesso em todos os lugares que é exibido, começou com a ideia de contar a história da Avalanche, a maior onda do Brasil, surfada na Praia da Costa, em Vila Velha, mas não parou por aí. O tubo de 6 metros encarado por Ian Vaz motivou a galera a reunir depoimentos e imagens que contassem não só essa, mas, todas as aventuras do surfe capixaba.

O documentário reúne depoimentos de Frank Brown, filho de Morris e campeão brasileiro de parapente, dos empresários Sérgio Tristão e José Luiz Dantas, do campeão brasileiro de surfe em 1986, Nelsinho Ferreira; dos surfistas veteranos Renato Larica, Orlandinho Ferrari e Zezinho Azevedo, do jornalista André Hees, da campeã mundial de bodyboard Neymara Carvalho e de representantes da nova geração de surfistas capixabas, como Rodrigo Cardoso, Lucas Medeiros e Leandro Moulin.

Outro ponto importante é a trilha sonora do documentário que é 100% capixaba.

Diretor da Realcafé, Henrique Tristão, ressalta que a iniciativa em apoiar o esporte capixaba traz um dos diferenciais da empresa, que é a valorização do aue é feito no Espírito Santo.

“A Realcafé Reserva é uma marca que valoriza nossas raízes. Patrocinamos atletas e eventos esportivos locais e acreditamos na força do Espírito Santo. Esse documentário é um presente e uma celebração para o Surfe capixaba.”