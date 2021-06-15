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De volta à seleção brasileira de basquete, Varejão mira vaga olímpica

Pivô capixaba já está concentrado com a equipe em Walbrzych, na Polônia, onde acontece a preparação para o Pré-Olímpico de Split

Públicado em 

15 jun 2021 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Anderson Varejão está de volta à seleção brasileira de basquete
Anderson Varejão está de volta à seleção brasileira de basquete Crédito: Thierry Gozzer/CBB
Após quase dois anos longe da seleção brasileira de basquete, o capixaba Anderson Varejão está de volta ao elenco comandado pelo técnico Aleksandar Petrovic. O retorno do pivô acontece em um momento muito decisivo para equipe brasileira, a disputa do Pré-Olímpico de Split, na Croácia, queacontece entre 29 de junho e 4 de julho, e oferece a última oportunidade para a seleção conquistar uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio.
Varejão celebrou a nova oportunidade de vestir a camisa verde e amarela. "Estar de volta à seleção brasileira é sempre gratificante para mim. A seleção faz parte da miha vida há muitos anos, são quase 20 anos. Cada convocação é diferente e traz uma sensação mais gostosa de representar o meu país. É muito bom estar de volta", declarou o jogador.

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A satisfação em estar de volta logo dá lugar à concentração para ajudar o basquete brasileiro a disputar mais uma olimpíada. A seleção iniciou a preparação em Walbrzych, cidade localizada na Polônia, e Varejão garante que o início do trabalho está sendo muito bom.
"A preparação está sendo boa aqui na Polônia. Já fizemos bons treinos, com um pouco de tudo. Também estamos nos adaptando ao fuso-horário. As expectativas são as melhores possíveis para o Pré-Olímpico de Split. Sabemos que não vai ser fácil, mas também sabemos do nosso potencial”, afirmou o capixaba, que completou:
"Em um torneio curto como esse, que se joga em dias alternados ou todos os dias, quem chegar jogando o melhor basquete tem a chance maior de conseguir a classificação. Uma coisa que é muito importante e a gente acredita é que cada um sabe o papel dentro da seleção. Isso conta muito", finalizou.

PRÉ-OLÍMPICO DE SPLIT

O Brasil estreia no Pré-Olímpico no dia 29 de junho, diante da Tunísia, às 15h. E no dia 30 de junho encara a Croácia, encerrando a primeira fase. Do outro lado da chave estão Rússia, Alemanha e México. Os dois primeiros de cada mini-grupo avançam para as semifinais. A decisão acontece no dia 4 de julho, em Split.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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