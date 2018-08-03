Com 2,10m de altura, capixaba Lucão sonha alto no basquete do Vasco

O Vasco da Gama apresentou o time de basquete masculino que vai disputar o Campeonato Carioca e o Novo Basquete Brasil (NBB) 2018/2019. E após alguns anos, a equipe cruz-maltina terá um capixaba no seu elenco. Trata-se do pivô Lucas Moraes, mais conhecido como Lucão.
Na última temporada, defendendo as cores da Liga Sorocabana, o pivô de 24 anos e 2,10m de altura obteve as melhores médias da carreira (6,1 pontos e 3,7 rebotes) e mais tempo de quadra (15,2 minutos).
Agora no Vasco, Lucão busca seguir o caminho dos conterrâneos Sandro Varejão e Aylton Tesch, que brilharam no período mais vitorioso da história do basquete vascaíno.
No final do século passado e início do atual, o clube cruz-maltino conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2000 e 2001), duas Ligas Sul-Americanas (1999 e 2000), dois Campeonatos Sul-Americanos de clubes (1998 e 1999) e dois Campeonatos Cariocas (2000 e 2001).
Os inúmeros títulos com a camisa do Vasco e algumas semelhanças fazem de Sandro Varejão, que também era pivô, um grande exemplo para Lucão no seu novo desafio. "Com certeza o Sandro é um espelho, porque ele é da mesma posição e do mesmo Estado que eu. Então espero repetir ou pelo menos chegar perto de fazer o que ele fez com a camisa do Vasco", disse ele, que é natural de João Neiva.
O novo reforço exaltou a grandeza do clube e mostrou ter ciência da cobrança que ele vai ter defendendo as cores do Gigante da Colina.
O Vasco é um gigante. A expectativa é muito alta por ainda não ter passado por um clube dessa magnitude. Espero poder cumprir com as expectativas em mim depositadas e honrar o manto do Gigante da Colina. Agora é treinar bastante, encaixar o time, aprender como cada um gosta de atuar e jogar duro contra todos, que as vitórias virão
Grupo mesclado
Com o elenco montado, Lucão analisou os novos companheiros. De acordo com o pivô, o grupo possui atletas consolidados e outros que buscam a ascensão no basquete brasileiro. Ele acredita que pelas características do jogadores, o torcedor vascaíno pode esperar uma equipe valente e sólida defensivamente.
- Acredito que o Bial, o novo comandante, montou um time com a característica de muita defesa, um time muito aguerrido, com jogadores que estão procurando se firmar no cenário nacional. Uma proposta um pouco diferente da última temporada, que tinha nomes já consagrados. Esse time é uma mescla de jogadores com nomes de mais peso, mais rodagem e experiência, como o Holloway, Pilar e Duda, com novos nomes querendo crescer no cenário nacional, como eu e Vithinho - finalizou.