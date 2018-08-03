Com 2,10m de altura, capixaba Lucão sonha alto no basquete do Vasco

O capixaba Lucão é pivô do time de basquete do Vasco da Gama Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

O Vasco da Gama apresentou o time de basquete masculino que vai disputar o Campeonato Carioca e o Novo Basquete Brasil (NBB) 2018/2019. E após alguns anos, a equipe cruz-maltina terá um capixaba no seu elenco. Trata-se do pivô Lucas Moraes, mais conhecido como Lucão.

Na última temporada, defendendo as cores da Liga Sorocabana, o pivô de 24 anos e 2,10m de altura obteve as melhores médias da carreira (6,1 pontos e 3,7 rebotes) e mais tempo de quadra (15,2 minutos).

Agora no Vasco, Lucão busca seguir o caminho dos conterrâneos Sandro Varejão e Aylton Tesch, que brilharam no período mais vitorioso da história do basquete vascaíno.

No final do século passado e início do atual, o clube cruz-maltino conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2000 e 2001), duas Ligas Sul-Americanas (1999 e 2000), dois Campeonatos Sul-Americanos de clubes (1998 e 1999) e dois Campeonatos Cariocas (2000 e 2001).

Os inúmeros títulos com a camisa do Vasco e algumas semelhanças fazem de Sandro Varejão, que também era pivô, um grande exemplo para Lucão no seu novo desafio. "Com certeza o Sandro é um espelho, porque ele é da mesma posição e do mesmo Estado que eu. Então espero repetir ou pelo menos chegar perto de fazer o que ele fez com a camisa do Vasco", disse ele, que é natural de João Neiva.

O novo reforço exaltou a grandeza do clube e mostrou ter ciência da cobrança que ele vai ter defendendo as cores do Gigante da Colina.

O Vasco é um gigante. A expectativa é muito alta por ainda não ter passado por um clube dessa magnitude. Espero poder cumprir com as expectativas em mim depositadas e honrar o manto do Gigante da Colina. Agora é treinar bastante, encaixar o time, aprender como cada um gosta de atuar e jogar duro contra todos, que as vitórias virão Lucão, pivô do Vasco





Lucão (o terceiro da direita para a esquerda) na apresentação do time de basquete do Vasco Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Grupo mesclado

Com o elenco montado, Lucão analisou os novos companheiros. De acordo com o pivô, o grupo possui atletas consolidados e outros que buscam a ascensão no basquete brasileiro. Ele acredita que pelas características do jogadores, o torcedor vascaíno pode esperar uma equipe valente e sólida defensivamente.