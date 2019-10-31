Casal da Serra conquista etapa do Mundial de Levantamento de Peso

Yara e Pedro foram campeões da etapa brasileira do mundial de levantamento de peso Crédito: Arquivo pessoal

O hobby virou coisa séria, acabou em conquista e com direito a recorde mundial. Há pouco mais de cinco anos, malhar era apenas uma das atividades preferidas do casal Yara Fraga e Pedro Resendes. A desenvoltura no levantamento de peso, porém, acabou despertando a atenção de pessoas próximas que incentivou o casal a evoluir na modalidade. O resultado disso tudo foi a conquista do Mundial de Supino Terra Power Bíceps World Championship no último final de semana, em Catanduva, no interior de São Paulo.

"Nós começamos sem pretensão alguma de competir, mas fomos incentivados e iniciamos nos torneios. Fomos evoluindo bem, ganhamos algumas competições e, nesse último final de semana, nos consagramos campeões mundiais. Eu na modalidade supino e minha esposa no levantamento terra. Levantei 130 quilos e quebrei o recorde estabelecido ainda em 1993, que era de 125 kg. A Yara suspendeu 120 na categoria dela", detalhou o campeão.

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A conquista não foi comemorada apenas pelo casal e pessoas mais próximas. No prédio onde trabalha como porteiro, o feito de Pedro e Yara não passou batido. "Trabalho há sete anos em um condomínio em Bento ferreira (Vitória) e os moradores ficaram felizes quando souberam da nossa conquista. Eles sempre me incentivaram, fazem campanhas para que eu e minha esposa possamos competir. Tem um pouquinho deles também nesse título", ressaltou.

Moradores de Serra-Sede, na Serra, Yara e Pedro viraram celebridades na região. "Os vizinhos também estão felizes com nossa conquista. Agoras as pessoas nos param nas ruas para nos dar os parabéns pelo feito. Esse carinho só nos incentiva a seguir evoluindo no esporte", ressaltou Pedro, de 33 anos.

De olho no Brasileiro

Para chegarem ao Mundial, Yara e Pedro venceram o Campeonato Sul-Americano realizado em Bagé, no Rio Grande do Sul. O casal agora já tem uma meta estabelecida: O Campeonato Brasileiro. "Já batemos na trave algumas vezes nessa competição. O nível é muito elevado, mas agora chegaremos bem preparados para a disputa do próximo ano. Além disso, estamos de olho nas competições internacionais. Temos muita coisa em mente e esperamos seguir conquistando títulos", complementou o halterofilista.

Yara e Pedro agora vão em busca do título brasileiro Crédito: Arquivo pessoal