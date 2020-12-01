Calçada da Fama do esporte capixaba é inaugurada em Vitória

A Calçada da Fama do Esporte Capixaba foi inaugurada nesta terça-feira (01) Crédito: Sesport/Divulgação

Quinze atletas capixabas tiveram seus nomes imortalizados na Calçada da Fama do esporte nesta terça-feira (01). Inaugurada no entorno do Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho, sede da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória, a Calçada homenageou atletas escolhidos por votação em 2019 e 2020. Além dos esportistas, a solenidade contou com a presença do governador Renato Casagrande.

O esporte é fundamental para a sociedade capixaba. Temos aqui atletas de alto rendimento que levam o nome do Espírito Santo para o Brasil e para o mundo. Os atletas são muito lembrados quando estão no auge da carreira, mas o tempo passa e outros atletas vêm, então a Calçada da Fama começa a fazer justiça para essa geração e para aqueles atletas que já passaram e que hoje estão aposentados, declarou o governador.

De acordo com o subsecretário de esportes, Dório Belarmino Junior, a ideia era inaugurar a Calçada da Fama em meados de abril, mas o plano foi adiado por conta da pandemia de Covid-19. Inaugurar hoje a Calçada da Fama é muito significativo, porque são atletas com uma história muito bonita dentro do esporte, atletas que com pouco apoio conseguiram alcançar títulos expressivos, atletas de várias modalidades, atletas paralímpicos. O sentido de pertencimento é muito importante para que o esporte capixaba possa ganhar expressão a nível nacional e internacional., pontuou.

A Calçada da Fama do Esporte Capixaba foi inaugurada nesta terça-feira (01) Crédito: Sesport/Divulgação

A votação para eleger os homenageados foi realizada no site da Sesport e ficou disponível por 30 dias. Na primeira votação, foram eleitos 10 atletas e na segunda, 5. Nesta última, o público escolheu dois esportistas. Os outros três escolhidos foram os mais votados pela Comissão de Avaliação. No próximo ano, mais cinco nomes serão eleitos e ganharão uma estrela na Calçada da Fama do esporte capixaba.

Alison Cerutti, atleta de vôlei de praia que estará nas Olimpíadas de 2021, se sente muito feliz em fazer parte dos esportistas homenageados. Estou muito lisonjeado e emocionado. A gente vai pra fora do país e recebe essas homenagens, vê outros atletas homenageados também, o Espírito Santo está de parabéns. Acho que essa calçada vai ficar pequena, muitos outros atletas vão poder completá-la também, estou muito feliz., pontuou.

CONFIRA QUEM SÃO OS 15 ATLETAS JÁ HOMENAGEADOS

15 atletas foram homenageados na Calçada da Fama do Esporte Capixaba Crédito: Sesport/Divulgação

Referentes a 2019





Fábio Luiz Magalhães  Vôlei de Praia: Prata nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008), campeão mundial em 2005.



 Vôlei de Praia: Prata nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008), campeão mundial em 2005. Frank Brown  Voo Livre: Doze vezes campeão brasileiro e quatro vezes recordista mundial de voo à distância (2007,2012² e 2015).



 Voo Livre: Doze vezes campeão brasileiro e quatro vezes recordista mundial de voo à distância (2007,2012² e 2015). Geovani Silva  Futebol: Prata nos Jogos Olímpicos de Seul (1988), Campeão da Copa do Mundo Sub-20 (1983);



 Futebol: Prata nos Jogos Olímpicos de Seul (1988), Campeão da Copa do Mundo Sub-20 (1983); Juliétty Tesch  Vela: Heptacampeã Brasileira de vela, classe Laser. Árbitra da final olímpica nos Jogos Olímpicos do Rio (2016).



 Vela: Heptacampeã Brasileira de vela, classe Laser. Árbitra da final olímpica nos Jogos Olímpicos do Rio (2016). Neymara Carvalho  Bodyboard: Pentacampeã mundial de bodyboarding (2003, 2004, 2007, 2008 e 2009) e uma das principais atletas da modalidade no mundo.



 Bodyboard: Pentacampeã mundial de bodyboarding (2003, 2004, 2007, 2008 e 2009) e uma das principais atletas da modalidade no mundo. Nilo Etienne Duarte - in memoriam Futsal: Trouxe o futsal para o ES em 1984 e foi maior incentivador da modalidade no Estado.

Tayanne Mantovanelli  Ginástica Rítmica: Três ouros nos Jogos Pan-Americanos do Rio (2007), e bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo (2003).

- in memoriam Futsal: Trouxe o futsal para o ES em 1984 e foi maior incentivador da modalidade no Estado.  Ginástica Rítmica: Três ouros nos Jogos Pan-Americanos do Rio (2007), e bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo (2003). Alison Cerutti  Vôlei de Praia: Ouro nos Jogos Olímpicos do Rio (2016), Prata nos Jogos Olímpicos de Londres (2012) e quatro vezes eleito Rei da Praia.

 Vôlei de Praia: Ouro nos Jogos Olímpicos do Rio (2016), Prata nos Jogos Olímpicos de Londres (2012) e quatro vezes eleito Rei da Praia. Buru (Venicius Ribeiro)  Futebol de areia: Melhor jogador do mundo em 2007 e cinco vezes campeão da Copa do Mundo (200, 2004, 2006, 2007 e 2009).

 Futebol de areia: Melhor jogador do mundo em 2007 e cinco vezes campeão da Copa do Mundo (200, 2004, 2006, 2007 e 2009). Daniel Mendes  Paratletismo: Ouro no revezamento 4x100 rasos nos Jogos Paralímpicos do Rio (2016), prata nos 200m rasos nos Jogos Paralímpicos de Londres (2012), bronze nos 200m rasos nos Jogos Paralímpicos do Rio (2016).





 Paratletismo: Ouro no revezamento 4x100 rasos nos Jogos Paralímpicos do Rio (2016), prata nos 200m rasos nos Jogos Paralímpicos de Londres (2012), bronze nos 200m rasos nos Jogos Paralímpicos do Rio (2016). Referentes a 2020





Adalberto Rodrigues - Tênis em cadeira de rodas: Campeão sul-americano e mundial (2006), é um dos paratletas mais vencedores e de maior destaque no Estado. Campeão brasileiro em 2018, ele também foi responsável por organizar torneios de tênis em cadeira de rodas durante 16 anos no Espírito Santo.



- Tênis em cadeira de rodas: Campeão sul-americano e mundial (2006), é um dos paratletas mais vencedores e de maior destaque no Estado. Campeão brasileiro em 2018, ele também foi responsável por organizar torneios de tênis em cadeira de rodas durante 16 anos no Espírito Santo. Anderson Varejão - Basquete: Campeão Pan-Americano em 2003, iniciou sua carreira atuando pelo Saldanha da Gama. Figura frequente na Seleção Brasileira, chegou a NBA, principal liga de basquete do mundo, da qual foi campeão em 2017 e vice-campeão em 2007, 2015 e 2016.



- Basquete: Campeão Pan-Americano em 2003, iniciou sua carreira atuando pelo Saldanha da Gama. Figura frequente na Seleção Brasileira, chegou a NBA, principal liga de basquete do mundo, da qual foi campeão em 2017 e vice-campeão em 2007, 2015 e 2016. Fontana  in memoriam Futebol: José de Anchieta Fontana é, até hoje, o único capixaba a ganhar uma Copa do Mundo, em 1970, atuando ao lado de grandes nomes do futebol como Pelé, Tostão e Jairzinho. Bicampeão capixaba pelo Rio Branco, em 1959 e 1962, também conquistou títulos estaduais com o Vasco da Gama e o Cruzeiro.



 in memoriam Futebol: José de Anchieta Fontana é, até hoje, o único capixaba a ganhar uma Copa do Mundo, em 1970, atuando ao lado de grandes nomes do futebol como Pelé, Tostão e Jairzinho. Bicampeão capixaba pelo Rio Branco, em 1959 e 1962, também conquistou títulos estaduais com o Vasco da Gama e o Cruzeiro. Natália Gaudio - Ginástica: Homenageada no Prêmio Brasil Olímpico como melhor atleta de ginástica rítmica, em 2018, Natália foi bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. Hexacampeã brasileira e heptacampeã sul-americana, está entre os principais nomes da ginástica brasileira da atualidade.



- Ginástica: Homenageada no Prêmio Brasil Olímpico como melhor atleta de ginástica rítmica, em 2018, Natália foi bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019. Hexacampeã brasileira e heptacampeã sul-americana, está entre os principais nomes da ginástica brasileira da atualidade. Paulo André Camilo - Atletismo: Campeão mundial e Pan-Americano no revezamento 4x100 livre. Paulo André Camilo é um dos principais nomes do atletismo mundial atualmente. Vice-campeão Pan-Americano na prova dos 100 metros rasos, está próximo de conseguir correr a prova em menos de 10 segundos, podendo se tornar o primeiro sul-americano a conseguir tal feito.

