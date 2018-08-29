Bruno Xavier vai disputar a fase final do Estadual de Futebol de Areia

Bruno Xavier será um dos destaques do Estadual Crédito: Peter Falcão/Pauta Livre

Eleito pela FIFA o melhor jogador do mundo nas temporadas de 2013/2014, o capixaba Bruno Xavier confirmou presença na fase final do Campeonato Estadual de Futebol de Areia e avisa: "Os grandes jogadores se revelam nos jogos decisivos".

Bruno reforçará a seleção de Anchieta na semifinal, que acontece neste domingo (02), no jogo contra Rio Novo/Rio Branco e caso vença o confronto atuará também na grande decisão. Tentará ser tetracampeão pela cidade do Sul do Estado, onde reside e é proprietário de um centro de treinamento, o CT Missão.

A expectativa é muito boa. Poder jogar uma fase final é a consequência do trabalho bem feito, jogos cheios de emoção, arena lotada, adrenalina. Ano passado atuei em três jogos na competição, esse ano chego para a sêmi e juntos vamos buscar essa vaga para a grande final. Sem dúvidas o nosso Estadual é o campeonato mais tradicional no Brasil. Foi dele que fui revelado. Então vou jogar sempre, sou muito grato ao meu Estado."

O atleta desembarca nesta quarta-feira (29) de Portugal, onde conquistou o seu terceiro título nacional defendendo o Braga. O ano de 2018 tem sido desafiador para Bruno, que passou por dificuldades no início da temporada.

Sem dúvidas a minha maior conquista nesse primeiro semestre foi voltar a jogar em alto nível depois da operação no joelho, uma experiência nova na carreira. Nunca tinha passado por cirurgia. Operei 27 dias antes do Campeonato Europeu. Minha cabeça estava focada em voltar a atuar em alto rendimento, e graças a Deus e ao meu fisioterapeuta Adriano Agostini consegui, lembrou.

Semifinais

As semifinais serão disputadas no próximo domingo (02), a partir das 10 horas, na Praça dos Namorados, na Praia do Canto, em Vitória. Anchieta encara Rio Novo/Rio Branco e a seguir Vila Velha joga contra Santa Leopoldina.