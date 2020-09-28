AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

mais-esportes

Avancini e Fumic renovam com a Cannondale Factory Racing

Atleta brasileiro renovou vínculo até 2023 com a equipe de fábrica
...

Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 15:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 15:41
Crédito: Divulgação
Os ciclistas Henrique Avancini (BRA) e Manuel Fumic (ALE) estão confirmados para pedalarem juntos em 2021. A Cannondale Factory Racing anunciou nesta sgunda-feira a renovação do contrato com os atletas. Nos últimos anos, eles criaram um forte laço de amizade e companheirismo dentro e fora das pistas, tendo conquistado resultados importantes em dupla nas mais desafiadoras provas de cross country do mundo. Em 2019, levaram a prata no ABSA Cape Epic, na África do Sul (principal prova de ultramatona de mountain bike do mundo), e venceram o Brasil Ride em 2018 – prova que é considerada a principal ultramaratona de mountain bike das Américas. Após longos oito meses, Mani e Henri, como são conhecidos dentro da CFR, estão prontos para recomeçar a temporada em Nove Mesto, na etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike da República Tcheca. E eles também já miram a temporada do ano que vem. Em 2021, os dois e seus companheiros de equipe vão mais uma vez levar a Cannondale Factory Racing às principais competições do cenário global, passando por etapas de Copa do Mundo de MTB, campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos e stage races. Avancini, que é o maior ciclista brasileiro de todos os tempos, renovou contrato com a CFR até 2023. O fã do ciclismo no Brasil pode acompanhar todos os detalhes da estreia de Avancini e Fumic na etapa Copa do Mundo de MTB XCO em Nova Mesto pelo site da Red Bull – redbull.com.br/mtb. A transmissão começa nesta terça-feira (29), às 11h30 (horário de Brasília). Confira abaixo todos os horários.
- 29/09 às 11h30 - XCC- 01/10 às 10h30 - XCO- 02/10 às 11h50 - XCC - 04/10 às 10h – XCO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Presidente nacional do partido de Pazolini joga balde de água fria na aproximação com o PL
Imagem BBC Brasil
Por que alguns países da África recusam ajuda financeira de Trump
Imagem de destaque
Motociclista morre após bater em muro de casa em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados