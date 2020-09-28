Avancini e Fumic renovam com a Cannondale Factory Racing

Os ciclistas Henrique Avancini (BRA) e Manuel Fumic (ALE) estão confirmados para pedalarem juntos em 2021. A Cannondale Factory Racing anunciou nesta sgunda-feira a renovação do contrato com os atletas. Nos últimos anos, eles criaram um forte laço de amizade e companheirismo dentro e fora das pistas, tendo conquistado resultados importantes em dupla nas mais desafiadoras provas de cross country do mundo. Em 2019, levaram a prata no ABSA Cape Epic, na África do Sul (principal prova de ultramatona de mountain bike do mundo), e venceram o Brasil Ride em 2018 – prova que é considerada a principal ultramaratona de mountain bike das Américas. Após longos oito meses, Mani e Henri, como são conhecidos dentro da CFR, estão prontos para recomeçar a temporada em Nove Mesto, na etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike da República Tcheca. E eles também já miram a temporada do ano que vem. Em 2021, os dois e seus companheiros de equipe vão mais uma vez levar a Cannondale Factory Racing às principais competições do cenário global, passando por etapas de Copa do Mundo de MTB, campeonatos mundiais, Jogos Olímpicos e stage races. Avancini, que é o maior ciclista brasileiro de todos os tempos, renovou contrato com a CFR até 2023. O fã do ciclismo no Brasil pode acompanhar todos os detalhes da estreia de Avancini e Fumic na etapa Copa do Mundo de MTB XCO em Nova Mesto pelo site da Red Bull – redbull.com.br/mtb. A transmissão começa nesta terça-feira (29), às 11h30 (horário de Brasília). Confira abaixo todos os horários.