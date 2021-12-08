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Atleta do Ano do COB, Rebeca Andrade se diz realizada após altos e baixos na carreira

Ginasta, dona de duas medalhas nos Jogos de Tóquio, passou por três cirurgias no joelho direito entre 2015 e 2019...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 09:00

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 09:00

Grande estrela da delegação brasileira nos Jogos de Tóquio, a ginasta Rebeca Andrade confirmou o favoritismo na disputa do Prêmio Brasil Olímpico e foi eleita a Atleta do Ano pelo júri do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Ela não escondeu o alívio por, enfim, encerrar uma temporada realizada e livre de lesões.
A atleta de 22 anos não pôde participar da cerimônia de gala realizada na última terça-feira, em Aracaju, porque está de férias e já havia programado uma viagem com antecedência para a Disney.
Paulista de Guarulhos e atleta do Flamengo, ela deixou uma mensagem em vídeo e agradeceu o apoio de quem esteve ao seu lado em diversos momentos delicados. Ela passou por três cirurgias no joelho direito em menos de três anos, entre 2015 e 2019.
- Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de receber esse prêmio. Esse momento é muito importante para mim, minha carreira é cheia de altos e baixos e esse ano consegui realizar todos os meus sonhos e objetivos. A rede de apoio do COB, da CBG e do Flamengo me ajudaram. O Chico, meu treinador, então nem se fala. Hoje, eu sinto que esse prêmio não é só meu é de todos nós. Somos todos Atletas do Ano e tenho muito orgulho de vocês e das nossas histórias - disse Rebeca, que em Tóquio faturou o ouro no salto e a prata no individual geral.
Em sua primeira indicação a Atleta do Ano no Prêmio Brasil Olímpico, a ginasta deixou para trás Ana Marcela Cunha, campeã olímpica na maratona aquática, é Rayssa Leal, vice-campeã olímpica de skate street.Rebeca Andrade deixou Tóquio com duas medalhas (PHILIP FONG/ AFP)

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