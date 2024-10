Anchieta recebe o 1° Campeonato de Canoa Polinésia neste sábado (17)

Anchieta recebe o 1º Campeonato de Canoa Polinésia neste sábado (17)

No próximo sábado (19), a Praia Central será o cenário de muitas pás na água, superação e adrenalina

Competidores de diversos municípios do Espírito Santo vão disputar percursos de 2 km e 3 km nas modalidades V1R, V2R e Oc6, no primeiro Campeonato de Canoa Polinésia de Anchieta.

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Anchieta, o campeonato promete movimentar a cidade. "É com imensa alegria que vejo a nossa Praia Central se transformar em um vibrante palco para novas modalidades esportivas. A canoa havaiana, além de embelezar ainda mais o nosso balneário, representa uma excelente oportunidade para promover uma atividade esportiva que une saúde e sustentabilidade", destaca o prefeito Fabrício Petri.

“Os amantes do remo não podem perder essa oportunidade de vibrar com as competições e celebrar o crescimento do esporte na região. Traga sua cadeira de praia, venha torcer e viver momentos de pura adrenalina na Praia Central”, convida Ferreguette.