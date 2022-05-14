Alex Grigoletto tentará o bicampeonato do Troféu Ayrton Senna de Kart

O piloto profissional Alex Grigoletto é um dos inscritos na segunda edição do Troféu Ayrton Senna de Kart 2022, evento de automobilismo que será realizado entre os dias 17 e 18 de junho, no Speed Park Kartódromo Internacional de Birigui, no interior de São Paulo.

Confirmado entre os F4 Sênior, o vencedor da competição de estreia em 2020 espera repetir o bom desempenho na prova, que terá 15 voltas na classificatória e 20 na final.

A F4 Sênior é uma das 15 categorias no calendário de provas da competição, que deve receber mais de 200 participantes de todos os estados da federação, e até estrangeiros. A prova terá também categorias como KZ e KZ Sênior, que estão listadas no campeonato mundial da modalidade.

Alex Grigoletto espera bastante equilíbrio em Birigui (SP), levando em conta os treinamentos e competições disputadas pelos adversários durante o ano. As inscrições seguem abertas pelo site trofeuayrtonsennadekart.com.br.

- Para o pessoal que vai disputar o Troféu Ayrton Senna esse ano, a gente pede para que já garanta sua inscrição. Já fizemos a primeira participação no Circuito Paulista, e a galera já está indo treinar, como o Murilo Fiori e o Ruben Carrapatoso, que correu com a gente na categoria Graduados. Os eventos nacionais estão iniciando, e o Troféu vai ser de grande nível, um preparatório para a Copa do Brasil e do Brasileiro para o pessoal que quer bater roda com os outros pilotos de grande nível do país a fora - contou Alex Grigoletto.

A pista tem aproximadamente 1,3 quilômetros e possibilita mais de 40 traçados diferentes, além de possuir área superior a 90 mil metros quadrados no complexo do Speed Park. O Troféu Ayrton Senna de Kart oferece a estrutura do Kartódromo Internacional, um dos mais completos da América Latina.

O fornecimento de motores para os pilotos será por meio de aluguel para quase todas as categorias, com exceção de Graduados, KZ e KZ Sênior – nas quais os pilotos correrão com motores próprios.

No currículo, Alex Grigoletto tem os títulos de Campeão Brasileiro, em 2018, e da Copa São Paulo Light de Kart, em 2021. E há uma coisa em comum em todas essas conquistas: a admiração pelo tricampeão Ayrton Senna.

- O Ayrton Senna sempre foi uma inspiração para mim e para muitos pilotos da atualidade devido à sua garra, determinação e, principalmente, à superação. O Senna teve um feito de terminar uma prova só com a sexta marcha, que foi algo inédito que a gente viu na Fórmula 1, em uma época em que não existia tanta tecnologia. Sempre foi um cara que me inspirou para ir em busca das vitórias, um cara sem palavras, e sempre será nosso mestre - contou Alex Grigoletto.

As categorias serão divididas nas seguintes classes: Mini 2T, Mirim, Cadete, Júnior Menor, Sprinter, Sênior B, Sênior A, Super Sênior, Júnior, Graduados, KZ, KZ Sênior, F4 Júnior, F4 Graduados, F4 Sênior, F4 Super Sênior. As categorias KZ e KZ Sênior estão listadas também nas provas do campeonato mundial de kart.

Além dos pódios finais, o Troféu Ayrton Senna também irá premiar com o Troféu Superação o piloto que ultrapassou mais adversários na corrida, e com o Troféu Pole Position o que cravou a pole com maior vantagem em relação ao segundo colocado, entre todas as categorias. Ambos os Troféus, Superação e Pole Position, são inspirados em marcas registradas do estilo do tricampeão mundial de F1 Ayrton Senna.