Home
>
Imóveis
>
Vale a pena investir na compra de imóveis em outros países?

Vale a pena investir na compra de imóveis em outros países?

Juros mais baixos, rentabilidade e até possibilidade de visto são algumas vantagens

Flavia Martins

Editora do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 15:01

 - Atualizado há 6 anos

O investimento em imóveis no exterior é um desejo de muitos brasileiros, seja pela promessa de boa rentabilidade, seja pelo interesse em ter a segunda ou terceira moradia fora do país. Para muitos, o primeiro lugar que vem em mente quando se fala nessa alternativa são os Estados Unidos, mas, nos últimos anos, aumentou também a procura pelo mercado de Portugal.

Recomendado para você

Confira truques para transformar os ambientes e deixar o seu lar mais confortável e repleto de personalidade

Outono em casa: 6 ideias para um lar mais acolhedor e quentinho

Em 27 de agosto é comemorado Dia do Corretor de Imóveis, e a Grand Construtora celebra com eventos especiais todos aqueles que não medem esforços para levar o melhor a seus clientes

Construtora celebra quem realiza sonhos: o corretor de imóveis

Iniciativa da Chiabai Imóveis leva compradores do Taj Home Resort para um tour pelos céus de Vila Velha, nos principais pontos turísticos, para apresentar a vista do apartamento

Voo de helicóptero mostra vista que moradores do prédio mais alto do ES terão

Entre as vantagens desse tipo de investimento, segundo especialistas, estão taxas de juros mais atrativas, a facilidade em obter empréstimo imobiliário, valorização crescente, opção de alugar e até a possibilidade de concessão de visto ao comprador, dependendo do destino desejado.

Antes de comprar o imóvel, é importante avaliar o estado de conservação, já que irá administrá-lo de longe Crédito: Freepik

A consultora de imóveis de luxo Letícia Rody explica que os primeiros passos são estudar o mercado em que deseja investir, buscar a assessoria de um profissional qualificado, traçar uma finalidade para o imóvel – muitos compram para alugar a temporada – e estabelecer o capital que pretende investir.

Ela afirma que, em geral, as taxas de juros são bem mais baixas que as praticadas no Brasil, elas ficam em torno de 5% a 5,5 % ao ano. Além disso, explica que há segurança para o comprador, o que reduz os riscos. Nos EUA, por exemplo, todo processo de compra é intermediado por um escritório de advocacia.

“O benefício do visto acima de determinado valor de investimento é um atrativo a mais. Em Portugal, por exemplo, o Golden Visa é um incentivo criado pelo governo para quem investe 500 mil euros em imóveis, observando algumas regrinhas. Para quem investe no território norte-americano, não há direito a visto. Porém, se investir em um negócio próprio, é possível a concessão do visto (EB-5), quem vem acompanhado de um green card para o investidor e sua família", explica.

Para quem tem dúvidas se vale a pena fazer esse tipo de compra, a economista Daniela Cade observa que, como em qualquer investimento de risco, a resposta é: depende. “O objetivo, muitas vezes, é obter a segurança econômica e jurídica que alguns países proporcionam, além da proteção cambial pelo retorno ser em moedas mais valorizadas que o Real. Porém, muitos fatores devem ser levados em consideração, como o tipo do imóvel, a estrutura ser utilizada, quem é a contra-parte (o vendedor do imóvel) e por aí vai”, observa.

Ela acrescenta que algumas instituições bancá- rias possuem uma linha de financiamento especial para estrangeiros, entretanto, pode-se fazer escolha por linhas normais oferecidas aos residentes. Em relação ao visto permanente, a especialista observa que os valores não são baixos, porém, para quem tem maior poder aquisitivo, pode ser bastante interessante.

O QUE OBSERVAR ANTES DE INVESTIR

  • Escolha o país

    A decisão de onde comprar o imóvel vai depender dos objetivos do investidor. Alguns buscam países com economia forte, como é o caso dos Estados Unidos. Para quem deseja obter a tão sonhada livre circulação na União Europeia, pode ser interessante comprar um imóvel em Portugal, que possui pouca burocracia

  • Procure uma consultoria

    A contratação de um consultor de confiança é fundamental. Cada país e região têm suas peculiaridades na arquitetura e construção. Além disso, é ideal ter uma opinião profissional de quem conhece a cultura e as preferências da população local

  • Busque um advogado

    Como todo processo de aquisição de imóveis, existem riscos legais e é necessário um acompanhamento formal, por isso, é importante contratar um advogado.

  • Entenda as formas de pagamento

    No caso de transferência bancária, o ideal é buscar as melhores instituições com serviço de remessa. Para financiar, é importante procurar um banco local e entender as principais linhas de financiamento. Normalmente, os bancos desses países possuem familiaridade com estrangeiros.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais