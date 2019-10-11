Décor

Saiba como acertar na escolha do rack da sua sala de estar

Com as alternativas de móveis prontos, feitos sob medida ou planejados, especialistas indicam como selecionar a peça ideal para a casa

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 15:55 - Atualizado há 6 anos

Para que a disposição da sala de estar fique harmônica, é indispensável que a seleção do rack seja bem pensada para compor com os demais itens do cômodo. Atualmente, o mercado oferece opções de peças prontas, marcenaria sob medida ou planejada com aspectos funcionais. Antes de escolher o modelo ideal, vale analisar o estilo da decoração da casa e quais itens precisará armazenar.

A arquiteta Karina Korn orienta que o primeiro passo é checar o tamanho da TV. “Para salas pequenas, a melhor opção é verificar qual layout permite a maior distância entre o sofá e a tela”, orienta a arquiteta. No cenário atual, além da variedade de aparelhos com medidas enormes, os moradores têm o desejo de montar um cinema em casa. "Ainda que não dê para seguir a regra à risca, é importante fazer o cálculo da distância ideal até o sofá para cada tamanho de TV".

É possível otimizar espaço e expor a coleção de livros e CDs no rack da TV Crédito: Divulgação/Pinterest

Ao escolher o lugar do rack, é fundamental considerar que a largura do móvel seja proporcional à parede, podendo ocupar toda a sua extensão. Quanto à altura do móvel, vale usar o bom senso. Se o televisor ficar na parede ou em um painel, os racks baixos são a melhor pedida. “De modo geral, coloco a tela na parede a 1,25m de distância do chão. Para a televisão no quarto, colocada em frente à cama, a altura varia entre 1,25 e 1,40m, de acordo com a estatura dos moradores”, recomenda a arquiteta.

Na sala de estar, TV deve ficar a 1,25m do chão Crédito: Divulgação/Pinterest

O QUE GUARDAR

Ao escolher o lugar do rack, é fundamental considerar que a largura do móvel seja proporcional à parede, podendo ocupar toda a sua extensão Crédito: Divulgação/Pinterest

Outro passo indispensável no processo é filtrar quais objetos da casa que serão armazenados. “Os móveis planejados ou sob medida permitem personalizar as áreas de armário, nichos e gavetas. Há opções para organizar coleções de filmes, livros, e também para acomodar os aparelhos eletrônicos ocultando os fios”, diz Karina. Quem precisa de espaço de armazenamento extra pode incluir armários acima ou nas laterais da TV. Nichos e prateleiras também são bons complementos, principalmente para racks comprados prontos.

Para a arquiteta Roberta Banqueri, a versatilidade não é regra para as pessoas que estão à procura desses móveis, mas a maioria alia a funcionalidade das peças. "O importante é escolher uma peça que se adéque ao seu estilo e necessidades. Toda motivação vem com a necessidade. Se o espaço é pequeno, uma peça funcional é essencial", comenta.

Racks fechados também pode ser utilizados como armários Crédito: Divulgação/Pinterest

TENDÊNCIA

Para quem está de olho nas novidades do décor, ela sugere as madeiras mais escuras, bastante utilizadas ultimamente. "A madeira freijó também está em alta. Mas, é claro, também vai depender da decoração escolhida", explica. Para quem gosta de um estilo mais clássico, as sugestões são as madeiras nogueira, imbuia ou pau ferro. "Outra solução bacana para é comprar racks com portas almofadadas, ou com ranhuras leves na madeira. Ficam elegantes", indica Roberta.

