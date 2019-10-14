Cenário

Prédios com lojas no térreo valorizam comércio dos bairros

Os edifícios mistos nasceram como uma solução para rentabilizar melhor os empreendimentos, mas se tornaram um impulso na economia local

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 10:54 - Atualizado há 6 anos

Nique Ribeiro abriu sua casa de bolos artesanais em loja no térreo de um prédio, na avenida Saturnino Rangel Mauro, em Itaparica Crédito: Rodrigo Gavini

Edifícios residenciais que têm lojas no térreo são tendência. Entre os motivos para isso estão a comodidade para os moradores, com a oferta de comércio e serviços perto da casa, o fato de as empresas estarem mais perto da clientela e a contribuição para a melhoria da mobilidade. Tanto que esse tipo de projeto é estimulado por prefeituras. O que já se percebe com as obras entregues é que esses empreendimentos dão mais dinamismo e valorizam o comércio e o serviço nos bairros.

Na Grande Vitória, esse movimento é observado em regiões, como Jardim Camburi e Enseada do Suá, na Capital; Itaparica, em Vila Velha; e Laranjeiras, na Serra. Embora ainda haja lojas vazias em alguns deles, já é possível ver novos comércios. A expectativa é que isso aumente, com o aquecimento da economia.

Márcio Passos, secretário de Desenvolvimento de Vitória, explica que o município incentiva a implantação de prédios residenciais com lojas no térreo para dar mais vida aos bairros, como maior movimentação de pedestres, o que gera mais segurança. “Além disso, aumenta a oferta de empregos locais e reduz os deslocamentos, favorecendo a mobilidade ativa, na qual o morador pode fazer o consumo a pé, de bicicleta e de patinete”, afirma.

A Lorenge é uma das construtoras que possui esse perfil em seus empreendimentos. No Spazio Moreira Lima, em Bento Ferreira, por exemplo, todas as lojas já foram vendidas. “Há uma grande busca por esse tipo de empreendimento. Para o lojista, é muito bom, pois alia um prédio com segurança e público consumidor fiel, pois dará preferência de compra à loja do prédio onde mora”, analisa Samir Ginaid, diretor comercial da construtora.

A Metron também tem essa opção em um edifício na Praia do Suá. “Morar em um prédio com lojas no térreo é uma forma de garantir praticidade ao dia a dia. O projeto é pensado para esses pontos serem ocupados por serviços que atendam aos moradores”, afirma Márcia Waléria Bertaso, diretora de incorporações da construtora.

Em Vila Velha, uma avenida onde se nota nitidamente a mudança é a Saturnino Rangel Mauro, em Itaparica, onde o térreo de dezenas de condomínios deu lugar a salões de beleza, lanchonetes, padaria, cafés, academia, lojas de roupas, petshops, entre outros.

A empresária Nique Ribeiro viu uma oportunidade nesses espaços. No final de 2018, passou a se dedicar ao que gosta e começou a produzir bolos em casa para vender.

“Deu tão certo, que resolvemos montar a loja. Morei na Praia de Itaparica quando criança e sempre fui apaixonada. Juntei dois sonhos: voltei a morar aqui e abri uma casa de bolos no térreo de um edifício. O bairro mudou muito. Antes, não tinha esse comércio ativo. A rua está cada vez mais movimentada.”

OPÇÕES DE LOJAS

EDIFÍCIO MELIÁ

Grand Construtora

Na Praia de Itaparica, em Vila Velha, tem lojas a partir de 64,83m², a partir de R$ 643.059

VISTA DO BOSQUE

Morar Construtora

Tem uma loja de 131,16m² à venda, por R$ 595 mil, ou para aluguel, por R$ 1,9 mil. Localizado no Centro da Serra, a 1 km de Serra-Sede

SAN PIETRO

Metron Engenharia

Na Praia do Suá, em Vitória, tem quatro lojas disponíveis no térreo, com 32m², a partir de R$ 312.283

VILLA SANTA INÊS

De Martin Construtora

Terá 59 lojas, entre 21,68m² e 69,09m², no bairro Santa Inês, em Vila Velha

GRAN RESERVA

Impacto Engenharia

Em Jardim Camburi, Vitória, tem seis lojas (49,44m² a 74m²), a partir de R$ 445 mil

THE GALLERY ART RESIDENCE

Fundo Opportunity

Na Enseada do Suá, Vitória, terá 26 lojas e escritórios (17,74m² a 88,11m²). A partir de R$ 760 mil

EDIFÍCIO MÁLAGA

Grupo Mata da Praia/Dacaza

Contará com sete lojas de 36m² a 54m². A partir de R$ 564.055,09

