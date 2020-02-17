Personalizar demais pode desvalorizar imóvel na hora da venda

Mudar pias e vasos sanitários são exemplos clássicos de mudanças arriscadas Crédito: Freepik

Para quem possui um imóvel e pretende vendê-lo em algum momento, é importante tomar cuidado com a personalização. Ela pode interferir na desvalorização. Especialistas apontam que, na hora de projetar mudanças na estrutura ou na decoração, o proprietário deve ficar de olho nas alterações que são irreversíveis ou que tenham um custo elevado para reversão.

As instalações hidráulicas e elétricas são exemplos clássicos, que incluem a mudança de pias e de vasos sanitários de posição. Em alguns casos, é necessário retirar o piso e os revestimentos para voltá-los a seus lugares de origem. O ideal é sempre se atentar para este conceito universal: apostar em modificações que possam ser adaptadas ou revertidas pelo futuro proprietário, recomenda Lucas Weber, arquiteto e diretor da Associação Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES)

Na visão dele, também vale a pena dar atenção às excentricidades nas escolhas de pisos, revestimentos e mármores. Determinadas tonalidades provocam divergências. Algumas pessoas preferem tons mais neutros ou escuros em determinados ambientes, explica Lucas.

A designer de interiores Flávia Dadalto também sugere apostar nas opções cleans. É possível perder a venda ou aluguel por causa das decorações personalizadas. Ao fazer o projeto de um condomínio, por exemplo, é preciso pensar em todos os moradores.

Sobre os tipos de reformas que mais desvalorizam o imóvel, incluem-se as escolhas de desmanchar os banheiros e os quartos. O fato de transformar o imóvel em um loft nem sempre é uma escolha muito assertiva. Às vezes, a pessoa mora sozinha, mas não quer ter esse tipo de espaço. Ela opta por ambientes com paredes. Poucas pessoas querem alugar um loft. É um estilo de vida diferente, acrescenta a designer.

Em relação à planta do imóvel, certas modificações também devem ser observadas, como reduzir o quarto para fazer um closet. Nem sempre é um desejo de todos. O mesmo se aplica ao caso de transformar um imóvel de dois quartos em um quarto. Na hora da venda, as unidades de dois dormitórios, por exemplo, possuem melhor liquidez. Todos esses fatos, no entanto, não inviabilizam a venda do imóvel. Podem apenas restringir a gama de eventuais compradores, sugere Lucas.

Reparos

Os proprietários devem realizar manutenções periódicas no imóvel para que não desvalorize, indica Lucas. Promover reparos ou troca de portas, dando preferência a materiais resistentes. No caso de armários embutidos, verificar sempre as condições gerais, como dobradiças, presença de pragas, entre outros elementos que o deterioraram, sugere. Além disso, é importante ficar de olho no piso, evitando surgimento de manchas, arranhões. Eventualmente, vale a pena realizar a troca. Tomar cuidado com as esquadrias e as janelas, preservando seu aspecto de conservação.