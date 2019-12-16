Planeje a reforma para evitar dor de cabeça

Cronograma

O primeiro passo é buscar o serviço técnico de profissionais de arquitetura e engenharia, que vão orientar sobre o que se quer construir, ampliar ou reformar. E dar orientação sobre a legislação urbanística do município.

Seja de uma ambientação ou algo mais completo, a elaboração do projeto arquitetônico é essencial, pois é quando serão definidas as dimensões dos ambientes, ventilação, iluminação natural, os revestimentos e a harmonia das formas e volumes do imóvel. Em seguida, deve ser feita uma consulta aos projetos originais do imóvel e uma vistoria para levantar as condições da estrutura, das instalações hidrossanitárias, elétricas e outras.

O projeto arquitetônico deve ser aprovado pela prefeitura local, que emitirá o Alvará de Licença de Construção. Conforme o porte e o uso da edificação, é necessário apresentar e aprovar projeto de prevenção e combate a incêndio ao Corpo de Bombeiros. Outro ponto importante, dependendo de onde é a reforma - apartamentos ou salas comerciais -, é ter em mãos a documentação necessária para que o condomínio libere. Hoje, é necessário que tenha Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

Nesse pacote, devem ser incluídos o orçamento da obra, descrevendo os quantitativos, especificações e preços dos materiais e mão de obra. Com o projeto, é possível colher os orçamentos de todos os profissionais envolvidos.