Passo a passo para montar uma casa amiga do meio ambiente

Medidas simples têm grandes impactos, evitando o desperdício de água, energia e dinheiro

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 11:28 - Atualizado há 6 anos

A vontade de mudar os próprios hábitos em casa pode influenciar o meio ambiente e, consequentemente, ajudar a reduzir os gastos financeiros. Para isso, a consciência do consumo de água e de energia deve estar em primeiro plano.

A troca de lâmpadas incandescentes por opções fluorescentes e a reutilização da água da máquina de lavar são algumas das atitudes. “Muitas pessoas acreditam que, sozinhas, não têm o poder de mudar nada. Mas estudos já concluíram que o nosso comportamento é influenciado pelas cinco pessoas mais próximas de nós. Se tivermos atitudes mais sustentáveis, influenciaremos os mais próximos, que também influenciarão outras”, ressalta Priscila Randow, mestre em sustentabilidade e personal organizer.

É possível rever os hábitos em cada cômodo da casa Crédito: Freepik

Para as famílias que desejam se engajar nessa corrente, ela sugere ajustar o consumo. “Ao comprar algo que não usa, ou que joga fora porque passou da validade, consume-se água e energia da cadeia de produção até o item chegar a você.”

No banheiro, ao escolher um chuveiro, é importante observar as especificações, orienta André Amado, gerente de rede de prestadores da Allianz Assistance. “Se a residência dispõe uma tensão de 127 volts (V), o chuveiro não pode exceder 5700 watts (W). Caso a voltagem disponível seja 220V, o limite é 7800W.” Os disjuntores da residência devem corresponder às especificações de voltagens: 50 amperes para 127V e 40 amperes para 220V, além da fiação de 10 mm para ambos os casos. Usar o aparelho fora do padrão correspondente pode causar consumo elevado de energia, curtos e a queima de fios.

Na cozinha, para evitar esses contratempos, também é bom ficar de olho na escolha de micro-ondas, fornos elétricos, coifas e outros equipamentos que exigem tomadas de 20 amperes e fiação de 4mm. Em relação à geladeira, “o termostato deve ser regulado de acordo com a temperatura externa do equipamento”, indica André Amado.

Assim como os equipamentos de cozinha, o secador e a prancha de cabelo possuem alta potência e exigem mais do sistema elétrico da residência. “Para evitar o uso excessivo de energia, curtos e incêndios, o proprietário deve plugá-los em tomadas de 20 amperes e instalação de fiação entre 4 e 6mm”, acrescenta.

CONFIRA AS DICAS ABAIXO:

Planeje as compras de supermercado para adquirir só o necessário e evitar o desperdício

Deixe os pertences e os alimentos guardados de forma organizada para evitar a compra repetida e desnecessária. A visualização aumenta as chances de você usá-los

Use a máquina de lavar roupas na capacidade máxima de peso das peças. Fique de olho na quantidade ideal de sabão. Aproveite a água da lavagem

Siga a escala de temperatura gradual do ferro ao passar as roupas. Primeiro as roupas que precisam de temperatura mais baixa, como os tecidos finos, e depois as que necessitam de temperatura maior, como jeans e tecidos mais grossos

Potencialize o calor do ferro com o papel alumínio. Forre a mesa com o papel e coloque a parte brilhosa para cima. Depois, ponha uma proteção, como uma toalha, por exemplo, para que o ferro não tenha contato com o papel alumínio

Descarte corretamente os resíduos recicláveis para que voltem à cadeia produtiva

Crie uma rotina de limpeza para não acumular sujeira e necessitar de produtos de limpeza mais agressivos e tóxicos

Não sobrecarregue a porta da geladeira com itens pesados. Verifique regularmente a vedação da borracha para não desperdiçar energia

Desligue a torneira ao ensaboar as louças

Use baldes no lugar de mangueiras para lavar as áreas internas e externas

Fonte: bióloga Priscila Randow

