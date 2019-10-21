Expectativa

Leilão de imóveis da União promete movimentar o mercado

Empresas e investidores estão de olho em áreas que serão leiloadas pelo governo

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 14:46 - Atualizado há 6 anos

Uma decisão do Governo Federal promete movimentar o mercado imobiliário capixaba: cerca de 15 imóveis da União no Espírito Santo serão colocados à venda. A expectativa é que, até junho de 2020, R$ 40 milhões sejam arrecadados. Com os anúncios, empresas e investidores ficam de olho nos espaços privilegiados para o lançamento de novos empreendimentos.

Terreno do TRE, na Avenida Vitória, vai a leilão Crédito: Ricardo Medeiros

A Capital é uma das áreas mais visadas, já que há escassez de terrenos em bairros nobres. De acordo com a Superintendência do Patrimônio da União no Estado (SPU/ES), a previsão é que o primeiro edital de licitação dos imóveis saia no início de novembro.

Terrenos, fazendas, salas comerciais, prédios inteiros e galpões são alguns dos imóveis a serem negociados nos próximos meses. Em Vitória, há a confirmação da venda do campo do Santa Cruz, no bairro de Santa Lúcia, caso que se prolonga há alguns anos, além de duas salas comerciais no Centro e de um terreno do TRE, na Avenida Vitória. Segundo informações da SPU/ES, o primeiro edital incluirá um terreno na Serra, instalado na entrada do bairro José de Anchieta, e uma casa na Praia da Costa, em Vila Velha. Posteriormente, outros imóveis em Linhares, Cachoeiro do Itapemirim, São Mateus e Conceição da Barra serão ofertados.

Casa na Praia da Costa está na lista Crédito: Divulgação

Segundo Márcio Furtado, superintendente da SPU/ES, o governo apostou na estruturação de uma Secretaria Especial de Desestatização e, por meio dela, os imóveis da União serão alienados. “Em novembro, comunicaremos quais serão as primeiras opções, com os respectivos valores e o link do edital com informações de como o leilão procederá. Pessoas físicas ou jurídicas poderão comprar. Temos imóveis muito legais que estão abandonados. E, a partir de agora, colocaremos nas mãos do mercado privado para gerar economia e emprego”. Em relação às áreas que são terrenos de Marinha, o porta-voz explica que o domínio pleno será vendido. “Todos os imóveis alienados estarão totalmente livres para o comprador fazer o que quiser, sem restrições”, acrescenta Márcio Furtado.

Para Sandro Carlesso, presidente da Associação Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), a medida poderá ampliar a possibilidade de negócios no Estado. “Acredito que essa resolução será bastante positiva, principalmente, em Vitória, já que a cidade está com dificuldade para incorporar novos empreendimentos. Pode ser interessante para quem quer investir em imóveis comerciais.”

Ao acessar as informações do acervo da União, o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon/ES), Aristóteles Passos Costa Neto, examina que os resultados dependerão de como o mercado irá absorver a demanda. “Algumas áreas podem ser usadas para a construção de hotéis ou de prédios comerciais e residenciais. Ainda que seja cedo para avaliar, penso que a iniciativa seja importante e pode beneficiar o mercado imobiliário”, comenta.

Campo do Santa Cruz, em Santa Lúcia, Vitória, tem 6 mil m² Crédito: Bernardo Coutinho

Dinheiro arrecadado vai abater dívida

O alto custo foi o principal critério da seleção desses imóveis que serão leiloados, aponta o representante da Superintendência do Patrimônio da União no Estado, Márcio Furtado. “O foco da venda dos imóveis é voltado para gerar dinheiro para abater a dívida pública federal. Neste ano, pretendemos arrecadar R$ 1 bilhão no Brasil. No Espírito Santo, a gente estima arrecadar cerca de R$ 2,5 milhões até o final do ano. Queremos colocar o Espírito Santo entre os dez primeiros estados do Brasil com superávit”, declara o representante.

Edital será lançado em novembro

Previsto para ser lançado em novembro, o primeiro edital conterá todas as regras e as características dos imóveis, incluindo os valores. O documento ficará disponível para o público durante 30 dias. Após esse período, os interessados deverão efetuar o pagamento de um cheque caução com valor correspondente a 5% do valor do imóvel. Um comitê licitatório interno da SPU/ES ficará responsável pela abertura dos envelopes em público.

Áreas à venda

Vitória Na Capital, o SPU/ES confirma que vão a leilão o Campo do Santa Cruz, no bairro de Santa Lúcia, que possui 6 mil m², duas salas comerciais no Centro e um terreno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), na Avenida Vitória

Serra Será comercializado um terreno na entrada do bairro José de Anchieta

Vila Velha União vai colocar à venda uma casa na Rua XV de Novembro, na Praia da Costa

Interior Haverá imóveis disponíveis em Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Conceição da Barra

