Confira cinco dicas para renovar a casa neste início de ano

Com planejamento e escolhas certas de materiais, é possível reduzir prazos, sujeira e imprevistos na hora de reformar a casa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:38 - Atualizado há 23 minutos

Adesivar móveis e outras parte da casa é saída para reforma sem quebra-quebra Crédito: Shutterstock

A chegada de um novo ano costuma ser um momento para criar novas metas ou tirar os sonhos do papel. Nesse cenário, muitas são as pessoas que decidem realizar o sonho de construir ou reformar, seja para valorizar o imóvel, seja para deixar a casa mais confortável.

Essa vontade se confirma com os dados mais recentes de um estudo da Juntos Somos Mais, joint venture da Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, em que 33,2% dos entrevistados pretendiam realizar alguma obra ou reforma em seus imóveis ao longo do ano de 2025.

“Existe a ideia de que reformar é sempre sinônimo de quebra-quebra, sujeira e atrasos. Mas hoje já é possível transformar os ambientes com intervenções pontuais e materiais que facilitam tanto a execução quanto a manutenção”, afirma Rômulo Costa, gerente de arquitetura da Espaço Smart, indústria brasileira de steel frame.

Para quem deseja renovar a casa com mais rapidez e menos dor de cabeça, o planejamento é apontado por especialistas como o primeiro passo. Sobre isso, a arquiteta Gabryella Cunha destaca que alinhar expectativas é essencial antes de qualquer intervenção.

“O primeiro passo é elaborar um cronograma, alinhando as expectativas do morador e levando em conta o resultado esperado, o prazo previsto para execução de cada serviço ou entrega de produto (de móveis, espelhos, itens sob medida ou por encomenda) e o tamanho da intervenção e o impacto que vai gerar. Algumas pessoas não estão dispostas a modificar significativamente a rotina e esse é um ponto muito importante e que deve ser levado em conta no planejamento dos espaços”, explica.

Confira outras dicas a seguir:

1. Adesivar móveis e superfícies

Entre as soluções mais práticas estão as intervenções rápidas, como a aplicação de adesivos decorativos em móveis e superfícies. Além de econômicos, esses materiais permitem mudanças expressivas sem obras complexas.

“Pequenas intervenções podem gerar grandes resultados e fazem sentido quando o cliente não quer investir um valor tão alto ou mora num imóvel alugado, por exemplo, em que o tempo, orçamento e as possibilidades de intervenção são limitados. Adesivar um móvel pode dar um ar mais moderno, divertido e até renovar a aparência”, afirma Gabryella Cunha.

2. Optar por esquadrias de PVC

Outra alternativa que traz ganhos imediatos de conforto é a troca de portas e janelas por esquadrias de PVC. O material oferece bom isolamento térmico e acústico, ajudando a manter a temperatura interna estável e reduzindo ruídos externos, como trânsito e movimentação da rua.

3. Aposte nos papéis de parede

Papel de parede oferece inúmeras possibilidades para decorar os ambientes de forma prática Crédito: Shutterstock

Na etapa de acabamento, o papel de parede surge como uma opção prática à pintura tradicional. Com aplicação rápida e menos sujeira, ele permite personalizar os ambientes sem grandes impactos na rotina da casa. “Uma única parede já é suficiente para mudar completamente a identidade do espaço, sem comprometer a rotina da casa”, reforça Rômulo Costa,.

A arquiteta Gabryella Cunha complementa ao dizer que “tanto o papel de parede quanto painéis adesivos são intervenções limpas e rápidas, que trazem muita personalidade e aconchego aos espaços”.

4. Pisos e revestimentos podem ser solução

A substituição de pisos e revestimentos, embora exija mais planejamento, também pode transformar o ambiente. A arquiteta destaca que, dentre as opções, o piso vinílico é uma boa aposta para quem quer renovar a casa sem quebra-quebra.

“Esse tipo de piso confere um conforto térmico e inclusive auxilia na melhora acústica, pelo fato de ser um material que absorve melhor o som do que os pisos de porcelanato e de pedras naturais. A instalação é muito mais rápida e limpa do que a instalação de pisos convencionais, e atualmente temos uma grande variedade de padrões, marcas e valores no mercado”, pontua.

5. Planejamento é essencial

Planejar gastos e mudanças na casa é essencial para evitar dor de cabeça na reforma Crédito: Shutterstock

Para que a reforma dos sonhos dê certo, é preciso, desde o começo, estruturar um plano de ação. “Os erros mais comuns são falta de planejamento para execução ou um planejamento errado. É muito comum a compra de itens desnecessários ou execução de serviços na ordem errada como, por exemplo, instalação de papel de parede antes da instalação de marcenaria ou pintura do forro”, afirma Gabryella.

Ela ainda ressalta que um planejamento financeiro é essencial para que a obra não fique abandonada. “É preciso organizar as finanças e discutir bem o projeto para poupar dor de cabeça. Um bom arquiteto vai auxiliar na escolha dos itens que cabem no bolso, no alinhamento de expectativas, na visualização do resultado final e na contratação de bons fornecedores e mão de obra”, finaliza.

