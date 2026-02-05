Imóveis A Gazeta - Decoração

7 formas de usar a madeira nos ambientes para mais aconchego e organização

Versátil, atemporal e cheia de possibilidades, ela aparece em diferentes funções nos projetos residenciais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 14:29

A madeira ajuda a transformar os ambientes com clareza e equilíbrio Crédito: Imagem: ImageFlow | Shutterstock

A madeira segue como um dos materiais mais usados em projetos residenciais por um motivo simples: ela resolve. Além de aquecer visualmente os ambientes, contribui para organização, integração e sensação de permanência. Quando bem aplicada, deixa de ser apenas acabamento e passa a atuar como elemento estrutural do projeto.

Com base em sua experiência em projetos residenciais de alto padrão, a arquiteta urbanista Amanda Brandão lista soluções que mostram como a madeira pode ser usada de forma prática, funcional e durável no dia a dia. Confira!

1. Painéis de madeira para integrar ambientes

Painéis contínuos em madeira ajudam a conectar sala de estar, jantar e cozinha sem criar divisões rígidas. Além de organizarem visualmente os espaços, esses painéis funcionam como eixo do projeto, criando unidade e facilitando a leitura de ambientes integrados. Uma solução eficiente para plantas abertas, em que fluidez e coerência fazem diferença.

2. Teto em madeira como elemento de continuidade e acolhimento

Aplicada no teto, a madeira funciona como um revestimento arquitetônico que ajuda a integrar os ambientes e criar sensação de continuidade. Além de aquecer visualmente o espaço, esse uso delimita áreas de forma sutil, valoriza a arquitetura e reforça a sensação de permanência, sem competir com outros elementos do projeto.

3. Mobiliário em madeira como ponto de equilíbrio do ambiente

No mobiliário, a madeira aparece como elemento de apoio e equilíbrio visual. Mesas de jantar em madeira funcionam como pontos centrais do ambiente, trazendo materialidade, peso visual na medida certa e conexão com outros elementos naturais do projeto. Essa solução ajuda a ancorar o espaço e cria ambientes mais acolhedores e funcionais para o uso diário.

4. Painéis ripados para delimitar sem fechar

Painéis vazados em madeira cria transições suaves entre espaços integrados Crédito: Projeto: Amanda Brandão | Imagem: Adriana Barbosa

Painéis vazados em madeira permitem separar ambientes sem bloquear luz natural ou ventilação. Essa solução cria transições suaves entre espaços integrados, mantendo privacidade parcial e organização, além de agregar textura e ritmo à arquitetura de interiores.

5. Camas em madeira como ponto focal do quarto

A madeira da cama funciona como base sólida e atemporal para o ambiente Crédito: Projeto: Amanda Brandão | Imagem: Adriana Barbosa

No quarto, a madeira aparece na estrutura da cama, funcionando como base sólida e atemporal para o ambiente. Combinada à cabeceira em couro, a cama em madeira contribui para o conforto visual e reforça a sensação de equilíbrio, criando um dormitório acolhedor , elegante e pensado para o uso prolongado.

6. Madeira associada a outros materiais

A mesa em madeira assume papel central e se destaca pela combinação com outros materiais Crédito: Projeto: Amanda Brandão | Imagem: Adriana Barbosa

Uma ideia, aqui, a mesa em madeira assume papel central e se destaca pela combinação com outros materiais. O tampo em madeira dialoga com cadeiras estofadas, metal na estrutura e iluminação pontual, criando um ambiente equilibrado e funcional. A mistura de elementos traz leveza visual e reforça a ideia de um espaço pensado para o convívio, sem abrir mão da sofisticação.

7. Madeira no banheiro para aquecer e equilibrar materiais frios

A madeira ajuda a aquecer visualmente o banheiro, trazendo sensação de conforto e equilíbrio Crédito: Projeto: Amanda Brandão | Imagem: Adriana Barbosa

No banheiro , a madeira aparece na marcenaria como contraponto a superfícies frias, como pedra, porcelanato e espelhos. O material ajuda a aquecer visualmente o ambiente, trazendo sensação de conforto e equilíbrio. Quando bem especificada, a madeira também contribui para a organização e cria um espaço mais acolhedor, mesmo em áreas tradicionalmente técnicas.

Uma grande aliada nos projetos

Para a arquiteta urbanista Amanda Brandão, a madeira precisa estar alinhada à função e ao uso real dos espaços. “Quando a madeira é pensada desde o início do projeto, ela organiza o ambiente, cria unidade visual e ajuda a reduzir excessos. Isso impacta diretamente no conforto do dia a dia e na durabilidade do projeto, já que diminui a necessidade de mudanças futuras”, explica.

Prática, versátil e atemporal, a madeira segue como aliada de projetos que buscam soluções bem resolvidas, pensadas para acompanhar a rotina ao longo dos anos.

Por Taís Lopes

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta