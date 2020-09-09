5 vantagens das casas pré-fabricadas

Modelo pré-fabricado fica pronto dentro de 30 e 90 dias Crédito: Casas RIO/divulgação

Se a pressa é um dos principais fatores no processo de construção de um lar, uma boa alternativa é apostar na compra de casas pré-fabricadas. Esse modelo de residência leva de 30 a 90 dias para ficar pronto, conforme a metragem do projeto. Hoje em dia, o contêiner, a madeira e o drywall são as opções rápidas de construção que mais caíram no gosto do público.

Os projetos de casas pré-fabricadas que possuem a junção maior dos cômodos são os mais procurados, indica Matheus Soares, arquiteto da empresa Solução Casas Pré-Fabricadas. O foco delas é que o ambiente esteja todo integrado, incluindo sala de estar, jantar, varanda e cozinha. As pessoas também querem integrar a área gourmet. A parte social é muito visada. Só os quartos ficam mais separados, aponta.

Esse tipo de construção pode sair mais em conta financeiramente do que uma obra de alvenaria Crédito: Solução Casas/divulgação

Valor

Segundo Matheus, esse tipo de projeto pode sair mais em conta financeiramente do que uma obra de alvenaria. Isso ocorre principalmente por conta da velocidade de construção e por não ter desperdícios de materiais, devido à metodologia de construção. Durante mais de 30 anos de experiência, criamos mão de obra qualificada para desenvolver os projetos.

Atualmente, o custo de uma residência unifamiliar padrão normal no Espírito Santo é de R$ 2.003,68/m², de acordo com o Custo Unitário Básico (CUB), índice que reflete o ritmo dos preços de materiais de construção da mão de obra no setor.

Uma casa no mesmo padrão tem o custo médio de R$ 1.500/m², feita em madeira ecológica pinus ou eucalipto autoclavado, podendo chegar a R$ 1.900/m², com a seleção de madeiras nobres como angelim e grápia, explica Tainá Mathias, sócia da Casas Rio Pré-fabricadas em Madeira.

Ela aponta que o maior custo da construção envolve o acabamento. Há padrões diferentes de materiais, desde cerâmicas e porcelanatos, metais, torneiras e louças. A escolha desses materiais e a mão de obra para aplicação, às vezes especializadas, oneram o custo final de qualquer construção.

Os acabamentos podem ser desde um cimento queimado rústico até um porcelanato elegante Crédito: Solução Casa/divulgação

Madeira

No sistema pré-fabricado, o corte das peças de madeira varia conforme o projeto ou planta baixa aprovados pelo cliente. Esse material é o kit pré-fabricado, montado no local escolhido para a habitação. Pode ser instalado sobre uma base já pronta, de modo convencional, que chamamos de fundação ou alicerce, ou sobre pinos de concreto. Isso depende do projeto, peso e tamanho, explica Tainá.

A construção em madeira de um projeto térreo de 70m², por exemplo, pode ficar pronta em até 60 dias. E, nos dias chuvosos, ela garante que não entra água na casa pelas paredes. É muito importante que as pessoas e as empresas entendam a construção de madeira como uma solução sustentável, segura e acessível de moradia, ressalta.

As espessuras interferem no conforto térmico. Em regiões muito frias, as casas precisam ser construídas com madeiras mais espessas e de cernes mais duros, como grápia de 4,5cm. E em lugares quentes podem ser erguidas com espessuras de 3,5cm, com o uso de madeiras pinus ou grápia.

Décor

Na decoração, madeiras externas e com revestimento interno em drywall conferem um visual de alvenaria para a área interna e um visual madeira para a externa. Os acabamentos podem ser variados. O piso pode ser desde um cimento queimado rústico até um porcelanato elegante. Pinturas, metais, vidros e ferros. Não há limites para construir e decorar, finaliza Tainá.

Benefícios