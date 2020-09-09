5 vantagens das casas pré-fabricadas

Se a pressa é um dos principais fatores no processo de construção de um lar, uma boa alternativa é apostar na compra de casas pré-fabricadas. Esse modelo de residência leva de 30 a 90 dias para ficar pronto, conforme a metragem do projeto. Hoje em dia, o contêiner, a madeira e o drywall são as opções rápidas de construção que mais caíram no gosto do público.
Os projetos de casas pré-fabricadas que possuem a junção maior dos cômodos são os mais procurados, indica Matheus Soares, arquiteto da empresa Solução Casas Pré-Fabricadas. O foco delas é que o ambiente esteja todo integrado, incluindo sala de estar, jantar, varanda e cozinha. As pessoas também querem integrar a área gourmet. A parte social é muito visada. Só os quartos ficam mais separados, aponta.
Valor
Segundo Matheus, esse tipo de projeto pode sair mais em conta financeiramente do que uma obra de alvenaria. Isso ocorre principalmente por conta da velocidade de construção e por não ter desperdícios de materiais, devido à metodologia de construção. Durante mais de 30 anos de experiência, criamos mão de obra qualificada para desenvolver os projetos.
Atualmente, o custo de uma residência unifamiliar padrão normal no Espírito Santo é de R$ 2.003,68/m², de acordo com o Custo Unitário Básico (CUB), índice que reflete o ritmo dos preços de materiais de construção da mão de obra no setor.
Uma casa no mesmo padrão tem o custo médio de R$ 1.500/m², feita em madeira ecológica pinus ou eucalipto autoclavado, podendo chegar a R$ 1.900/m², com a seleção de madeiras nobres como angelim e grápia, explica Tainá Mathias, sócia da Casas Rio Pré-fabricadas em Madeira.
Ela aponta que o maior custo da construção envolve o acabamento. Há padrões diferentes de materiais, desde cerâmicas e porcelanatos, metais, torneiras e louças. A escolha desses materiais e a mão de obra para aplicação, às vezes especializadas, oneram o custo final de qualquer construção.
Madeira
No sistema pré-fabricado, o corte das peças de madeira varia conforme o projeto ou planta baixa aprovados pelo cliente. Esse material é o kit pré-fabricado, montado no local escolhido para a habitação. Pode ser instalado sobre uma base já pronta, de modo convencional, que chamamos de fundação ou alicerce, ou sobre pinos de concreto. Isso depende do projeto, peso e tamanho, explica Tainá.
A construção em madeira de um projeto térreo de 70m², por exemplo, pode ficar pronta em até 60 dias. E, nos dias chuvosos, ela garante que não entra água na casa pelas paredes. É muito importante que as pessoas e as empresas entendam a construção de madeira como uma solução sustentável, segura e acessível de moradia, ressalta.
As espessuras interferem no conforto térmico. Em regiões muito frias, as casas precisam ser construídas com madeiras mais espessas e de cernes mais duros, como grápia de 4,5cm. E em lugares quentes podem ser erguidas com espessuras de 3,5cm, com o uso de madeiras pinus ou grápia.
Décor
Na decoração, madeiras externas e com revestimento interno em drywall conferem um visual de alvenaria para a área interna e um visual madeira para a externa. Os acabamentos podem ser variados. O piso pode ser desde um cimento queimado rústico até um porcelanato elegante. Pinturas, metais, vidros e ferros. Não há limites para construir e decorar, finaliza Tainá.
Benefícios
Poucos resíduos
A obra é mais prática, rápida, limpa e segura.
Com a garantia de um orçamento bem feito, o cliente saberá com clareza o valor a ser investido.
Se a madeira for selecionada no projeto, os moradores terão conforto térmico. Afinal, esse material é um isolante térmico natural.
As casas pré-fabricadas possuem acabamento estético diferenciado, em comparação com as residências convencionais de alvenaria.
A obra em madeira gera poucos resíduos. Dessa forma, o uso mínimo de concreto reduz a emissão de CO² durante e depois da obra.